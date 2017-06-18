Atakum Belediyespor’dan 1 yılda 103 madalya

Başarılı bir sezon geçiren Atakum Belediyespor 3’ü uluslararası olmak üzere bir yılda 103 madalya kazandı. Güreş, boks, judo, satranç, halk oyunları, bilek güreşi, boccia, badminton gibi branşlarda sporcu yetiştiren Atakum Belediyespor, gelecek yıl madalya sayısını artırmayı hedefliyor. Geçen yıl Süper Amatör Lig’de mücadele eden Atakum Belediyespor futbol takımı ise şampiyon olarak bu yıl Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) mücadele edecek.

"Atakum Belediyesi, sporda Karadeniz’in yıldızı olarak parlamaya devam edecektir"

Sporda aldıkları başarıları değerlendiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum Belediyespor son bir yılda futbol hariç 8 branşta 103 madalya kazandı ilçemizin yüzünü güldürdü. Atakum Belediyespor ilçemizin Karadeniz’de bir spor yıldızı olduğunu göstermiş oldu. Gençlerimizin spora kazandırılması noktasında çok büyük emek sarf ediyoruz. Bunun da meyvelerini alıyoruz. Bu başarılar bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Tabi ilçe halkımızın da spora katılımı ve katkısı oldukça iyi. İlçedeki bu genç sporcularımızın başarısı gelecek kuşaklara örnek olacaktır diye düşünüyorum. Atakum Belediyespor futbol takımı da süper amatörde şampiyon olarak bu yıl BAL Ligine yükseldi. Atakum Belediyesi futbolda da profesyonelliğe her geçen gün biraz daha yaklaşacak. Futbolla birlikte Atakum Belediyespor’da 13 branş bulunuyor. Bin’den fazla lisanslı sporcuya sahibiz. Bu da Atakum Belediyespor ailesinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Atakum’da sporun gelişmesi demek gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması demek. İnşallah Atakum Belediyesi, sporda Karadeniz’in yıldızı olarak parlamaya devam edecektir" dedi.