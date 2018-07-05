Atakum Diş Ünitlerine 5 ayda 30 bin hasta

Yoğun hasta başvurusu sebebiyle 10 olan ünit sayısı 20’ye yükseltildi.

15 Ocak 2018 tarihinde hizmete giren Atakum Polikliniğine Atakumlular büyük ilgi gösterdi. Poliklinik, kadın doğumdan, çocuğa, dahiliyeden, beyin cerrahiye kadar 14 ayrı branşta hizmet veriyor. Açılalı 5 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine bağlı Diş Ünitlerinde de 30 bin hastanın diş tedavisi yapıldı. Hastalarına konforlu bir hizmet sunan Diş Ünitlerinde çocuklar da düşünüldü. Çocuklar için bazı ünitlerde dişlerini çektirirken vakit geçirebilecekleri ekranlar koyularak; diş tedavileri yapılıyor. Çocuklar bu ekranlardan sevdikleri çizgifimleri izleyebiliyor. Böylelikle diş çektirmekten korkan çocuklar dişlerini korkmadan eğlenceli bir şekilde çektirebiliyor. Ayrıca çocukların sıkılmadan bekleyebilecekleri oyun alanlarında çocuklar vakit geçirerek işlem sıralarını bekleyebiliyor. Diş tedavisi için artan başvuruları değerlendirerek ilk etapta ivedilikle 10 olan diş üniti sayısını 20’ye çıkarıldığını belirten Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, Atakum Polikliniği’nde sunulan diş hizmeti hakkında açıklamalarda bulundu.

Ali Oruç, "İlk etapta 14 dahili ve cerrahi branş ve 10 ünitli bir diş merkeziyle hizmet vermeye başlayan polikliniğimizde özellikle diş tedavisi anlamında artan başvurular nedeniyle öncelikle diş ünitlerimizin sayısını artırmaya karar verdik. Bu çerçevede Samsun Ağız ve Diş Hastanemize bağlı hizmet veren diş merkezimizde 10 olan diş üniti sayımızı 20’ye çıkardık. Bu artış hizmet alabilecek hasta sayısının iki katına çıkarak yılda 135 bin hastamızın diş merkezimizden hizmet alması anlamına geliyor. Ağız, diş, çene cerrahi ve pedodonti uzmanı da olmak üzere 4 uzman hekim ve 16 diş hekiminin görev yaptığı merkezimizin bu artış ve yapılan düzenlemelerden bir diş hastanesi hüviyetinde, hastalarımızın Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemize gelmesine gerek olmadan kaliteli bir hizmet sunmasını hedefliyoruz. Şu anda diş çekimi, gömülü diş çekimi, diş taşı temizliği, fissür ve flor uygulamaları, dolgu kanal tedavisi uygulamaları, sabit ve hareketli protez uygulamaları ve repiapikal ve panoramik röntgen hizmeti verilen merkezimiz de ameliyat gerektiren cerrahi işlemler hariç her türlü cerrahi işlemi de yapıyoruz. Merkezimizde ayrıca çocuklarımızın diş hekimi korkusu yaşamadan kendilerini rahat hissedecekleri bir ortamda hizmet alması için özel bir poliklinik bölümü ve bu polikliniğe ait bekleme bölümü de oluşturduk. Amacımız bu çalışmalarla Atakum’un diş tedavisi noktasında ihtiyacını karşılayarak Atakumlulara kaliteli bir diş hizmeti sunmak" dedi.