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15 Eylül 2017 16:08

Atakum Down Kafe Türkiye’ye örnek oldu

Down sendromlu gençlerin istihdama ve sosyal hayata kazandırılması amacıyla Atakum Down Kafe Projesi’ni gerçekleştirdiklerini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Samsunlu hemşerilerimizin sahip çıktığı projemiz ile Türkiye’ye örnek olduk” dedi.

Atakum Down Kafe Türkiye’ye örnek oldu

15 Eylül 2017 16:08


Dezavantajlı grupların sosyal hayata kazandırılmasını son derece önemsediklerini kaydeden Başkan Taşçı, “Melek yüzlü yavrularımız, Atakum Down Kafe ile hem istihdama hem de sosyal hayata kazandırılıyor. Samsunlu hemşehrilerimiz de bu projeye sahip çıkıyor ve down sendromlu gençlerimize destek oluyorlar. Atakum Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan dezavantajlı grupların sosyal, kültürel, sportif ve istihdama dayalı projelerle buluşturulmasını önemsiyoruz. Bu önemden hareketle hayata geçirdiğimiz projelerden biri olan Atakum Down Kafe, kısa sürede Türkiye’ye örnek oldu” dedi.


Türkiye’ye örnek olan bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Taşçı, “Down Kafeyi, melek yüzlülerimizin yüzünü güldürmek, onlara sosyal, kültürel, sportif ve istihdam odaklı imkânlar sunmak için hayata geçirdik. Türkiye’de örneği az bulunan, Samsun’da ise ilk ve tek olan bu önemli projemizle, şehrimizde daha önce olmayan bir projeye imza atmış olduk. Burada down sendromlu kardeşlerimiz çalışarak hem sosyal hayatın içerisinde oluyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyorlar. Tüm hemşehrilerimizi, Atakum Down Kafe’yi ziyaret etmeye ve melek yüzlülerin misafirperverliği eşliğinde güzel vakit geçirmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.




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