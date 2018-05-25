Atakum Hayır Çarşısı büyüyor

Atakum ve Havza Belediyelerinin işbirliğiyle ilçe meydanına kurulan dev mağaza, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Daha önce de Kavak, Asarcık, Ayvacık, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde kurulan Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı Mağazası, Atakum Belediyesi ile Havza Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen programla, Havzalı ihtiyaç sahipleriyle buluşturuldu.

Atakum Belediyesi olarak hedeflerinin Hayır Çarşısı mağazalarıyla daha çok insana ulaşmak olduğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak yaklaşık 4 yıldır sürdürdüğümüz Hayır Çarşısı projemiz, Atakumlu hemşerilerimizin büyük destekleriyle, ilçemizin sınırlarını aşarak çevre il ve ilçelerdeki ihtiyaç sahiplerinin de yüzünü güldürüyor. 77’nci Hayır Çarşısı mağazamızı Havzalı hemşerilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projemizde bizimle işbirliği yapan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz’e teşekkür ederim. Hayır Çarşısı projemize destek vererek her geçen gün daha da büyümesini sağlayan Atakumlu hemşerilerime de teşekkür ediyorum” dedi.

Atakumlu vatandaşların desteklerini, Havzalı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıkları için Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya ve Atakumlulara teşekkür eden Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, “Atakumlu vatandaşlarımızın destekleriyle sürdürülen Hayır Çarşısı projesinin Havzalı hemşehrilerimle buluşturulmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bu anlamda Hayırsever Atakumlu vatandaşlarımıza ve bu projeyi ilçemizde gerçekleştiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.