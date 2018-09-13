Atakum Hayır Çarşısı ilçe sınırlarını aştı

Yardımsever Atakumlu vatandaşların Atakum Belediyesine ulaştırdığı yardımları Atakumlu ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere çevre il ve ilçelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini Atakum'da sergiliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Atakum Belediyesi olarak hayata geçirdikleri Hayır Çarşısı ile bugüne kadar 80 yardım mağazası açtıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “İlçemizin çeşitli mahallelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturduğumuz Hayır Çarşısı mağazalarının dışında Asarcık, Ayvacık, Alaçam, Havza, Salıpazarı, Kavak, Yakakent, Vezirköprü ilçelerimizde de kurduğumuz Hayır Çarşısı mağazalarıyla on binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımıza Atakumlu hemşehrilerimizin yardımlarını ulaştırdık. Öte yandan mazlum coğrafyalara da tırlar dolusu yardım ulaştırdık. Atakum Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımız gereği hayata geçirdiğimiz Hayır Çarşısı projemiz, vatandaşlarımızın destekleriyle hizmet vermeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

Atakum Belediyesinin hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Hayır Çarşısı projemizin çalışma prensibi, veren el ile alan eli buluşturmak. Bu anlamda, ilçemizin çeşitli noktalarında yardım toplama kutularımız var. Vatandaşlarımız yardımlarını bu kutulara bırakıyor. Ekiplerimiz de düzenli olarak bu kutuları kontrol ederek içlerindeki yardım malzemelerini topluyor ve gerekli dezenfekte işlemlerinin ardından mağazalarımızda sergiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız da istediği zaman mağazamıza gelerek tıpkı normal bir mağazadan alışveriş yapar gibi ihtiyaçlarını karşılıyor ve hiçbir ücret ödemeden mağazamızdan ayrılıyor” diye konuştu.

Hayır Çarşısına desteklerinden dolayı Atakumlu vatandaşlara teşekkür eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı projesi kurulduğu günden bugüne adeta bir çığ gibi büyüyerek bugünlere geldi. Projemizin bu denli kapsamlı bir hale gelmesinde en büyük pay Atakumlu yardımsever vatandaşlarımızındır. Bu anlamda destekleriyle Hayır Çarşısı projemizi güçlendiren Atakumlu vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.