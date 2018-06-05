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05 Haziran 2018 15:06

Atakum Hayır Çarşısı Salıpazarı’nda

Atakum Belediyesi’nin örnek projesi Hayır Çarşısı’nın 78.

Atakum Hayır Çarşısı Salıpazarı’nda

05 Haziran 2018 15:06

mağazası, Atakum ve Salıpazarı Belediyelerinin işbirliğiyle, Salıpazarılı ihtiyaç sahipleriyle buluşturuldu.


Atakum ile Salıpazarı Belediyelerinin işbirliğinde Salıpazarı ilçe meydanında kurulan dev kıyafet mağazası, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Atakum Belediyesi olarak dört yıldır sürdürdükleri, Hayır Çarşısı Projesini Salıpazarılı vatandaşlarla buluşturmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Daha önce Kavak, Asarcık, Ayvacık, Alaçam, Yakakent ve Havza ilçelerinde kurduğumuz mağazalardan sonra, 78’inci Hayır Çarşısı mağazamızı Salıpazarılı ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Atakumlu hemşerilerimizin destekleriyle 4 yılı aşkın bir süredir sürdürdüğümüz Hayır Çarşısı projemiz, ilçemizin sınırlarını aşarak çevre il ve ilçelere hatta ülke sınırlarımızın ötesinde yardıma muhtaç olan birçok insanın yüzünü güldürdü. Hayır Çarşısı projemize destek vererek her geçen gün daha da büyümesini sağlayan Atakumlu hemşehrilerime ve bu projeyi Salıpazarı’na taşımamızda bizlerle işbirliği yapan Salıpazarı Belediye Başkanımız Halil Akgül’e teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Yaptığı konuşmada Atakumlu vatandaşlara ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkür eden Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, “Atakumlu vatandaşlarımızın verdiği desteklerle sürdürülen bu anlamlı yardımlaşma projesinin, Salıpazarılı hemşehrilerimle buluşmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Hayırsever Atakumluların yardımlarını, ilçemizle buluşturan Atakum Belediye Başkanımıza ve destekleriyle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Atakumlu vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.




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