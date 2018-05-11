“Atakum Hayır Çarşısı” Yakakentlilerle buluştu

mağazası Yakakent ilçesinde kuruldu. Atakum ve Yakakent Belediyelerinin işbirliğiyle ilçe meydanına kurulan dev mağaza, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Atakum Belediyesi tarafından dört yıldır sürdürülen ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Hayır Çarşısı Projesi, Kavak, Asarcık, Ayvacık ve Alaçam ilçelerinden sonra, Yakakentlilerle buluştu. Atakum ve Yakakent Belediyelerinin işbirliğiyle, ilçe meydanında kurulan dev mağazanın açılışı, Yakakent Kaymakamı Selin Sarı, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ve AK Parti Yakakent İlçe Başkanı Ahmet Günel ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı Projesi’nin Atakumluların destekleriyle büyüdüğünü ve ilçe sınırlarını aştığını kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Bugüne kadar Asarcık, Kavak, Ayvacık ve Alaçam ilçelerinde kurduğumu hayır çarşısı mağazalarından sonra, bugün de 76. mağazamızı Yakakentli hemşerilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projemizde bizimle işbirliği yaptığı için Yakakent Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Kıyma’ya teşekkür ediyorum. Atakumlu hemşerilerimin destekleriyle sürdürdüğümüz Hayır Çarşısı projemiz her geçen gün daha da büyümeye ve daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmaya devam ediyor. Projemize destek olan, katkı veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı öncülüğünde sürdürülen Hayır Çarşısı Projesi’nin Yakakentlilerle buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, “Atakumlu hayırsever vatandaşlarımız, verdikleri desteklerle ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin yüzünü güldürüyor. Veren el ile alan elin birbirini görmediği bu güzel yardımlaşma köprüsünü, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. İnanıyorum ki Yakakent Belediyesi olarak Atakum Belediyesiyle gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, farklı projelerde de devam edecek. Bu anlamda tüm Atakumlulara ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkür ediyoruz” diye konuştu.