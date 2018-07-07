Atakum Kent Ormanı piknikçilere açılıyor

Atakum Belediyesi olarak vatandaşların aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebilmeleri için çalışmalarına başladıkları piknik alanı, mescit ve kafeterya inşaatında sona yaklaştıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Vatandaşlarımızın doğayla baş başa vakit geçirebileceği, özel bir alanı daha Atakum’a kazandırıyoruz” diye konuştu.

Çalışmaları, doğanın dokusunu bozmamak adına hassasiyetle sürdürdüklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak, kurumumuza tahsisli 17 hektarlık Kent Ormanı’na, 40 piknik masası ekledik, ekstra 30 tane daha ekleyeceğiz. Kısa süre içerisinde tamamlanacak olan tamamı doğal ahşaptan kafeterya, mescit ve çocuk oyun gruplarıyla birlikte çok yakında vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Doğanın dokusunu bozmadan, titizlik içerisinde sürdürdüğümüz çalışmalarda sona yaklaşıyoruz. Bu alan içerisinde en ufak bir beton yapıya dahi yer vermiyoruz. İlçemize, doğa turizmi konusunda güç katacak bu çalışmamız, şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.