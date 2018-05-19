Atakum Ramazan Sokağına yoğun ilgi

Atakum Belediyesi tarafından her yıl kurulan Ramazan Sokağı, binlerce Atakumlu ile çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların iftardan sonra buluşma noktası haline geldi. Seyfi Demirsoy İlkokulunun yanında kurulan Ramazan Sokağına gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, çocuklara Ramazan ayını sevdirirken, yaşlılara da eski ramazanları yaşattıklarını belirtti.

"Unutulmayacak bir Ramazan"

Ramazan sokağında, "Ramazan Atakum’da güzeldir" felsefesiyle birçok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Başkan Taşçı, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Atakumlu hemşehrilerimiz ile çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimize güzel bir Ramazan ayı yaşatmak için, Ramazan Sokağımızı kurduk. Burada çeşitli sahne şovları, geleneksel tiyatronun en güzel örnekleri, çocuk oyunları, animasyonlar, konserler ve sürpriz ünlü konuklarımızla, vatandaşlarımıza unutamayacakları bir Ramazan ayı yaşatıyoruz. Çocuklarımıza Ramazan ayını sevdirirken, büyüklerimize ise eski ramazanları yaşatıyoruz. Özellikle çevre illerimizden ve ilçelerimizden çok sayıda vatandaşımızın yoğun ilgi göstermesi karşısında memnun oluyoruz" diye konuştu.

"Herkesi davet ediyoruz"

Tüm vatandaşları Ramazan Sokağında vakit geçirmeye davet eden Başkan Taşçı, "Atakum Belediyesi Ramazan Sokağında sadece eğlence yok. Birçok yöresel ürün satış noktaları, alışveriş stantları, sivil toplum kuruluşlarımızın bilgilendirme yaptıkları stantlar da bulunuyor. Atakum Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler verdiğimiz bir standımız da mevcut. Çocuklarımızın doyasıya eğlendiği, oyunlar oynadığı, büyüklerin ise Ramazan ayının maneviyatına uygun bir şekilde güzel bir şekilde vakit geçirdiği, eski ramazanları yaşattığımız Ramazan Sokağımıza herkesi davet ediyoruz. Atakum Belediyesi olarak sosyal belediyecilik faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Ramazan ayını tebrik eder, ibadetlerinin kabul olmasını dilerim" şeklinde konuştu.