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10 Temmuz 2017 15:03

Atakum Seyir Terası gün sayıyor

Atakum Seyir Terası projesinin tamamlanarak açılış aşamasına geldiğini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Seyir Terası, mimarisi, çevre düzenlemeleri ve eşsiz manzarasıyla inanıyorum ki kısa sürede bölgenin önemli turizm duraklarından birisi haline gelecektir” dedi.

Atakum Seyir Terası gün sayıyor

10 Temmuz 2017 15:03


Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın 55’te 55 proje sözü içerisinde yer alan ve yapımı tamamlanmak üzere olan Atakum Seyir Terasında son hazırlıklar yapılıyor. Atakum ilçesini, kente hâkim bir noktadan izlemek ve yeşil ile mavinin kucaklaşmasına şahitlik etmek isteyenlerin heyecanla beklediği projede sona gelindiğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, açılış için gün saydıklarını belirtti.


Samsun’un en değerli mekânlarından birisini, Atakum Belediyesi imzasıyla vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum Seyir Terasının, kısa sürede bölgenin önemli turizm noktalarından birisi haline geleceğini belirtti. Başkan Taşçı, “İlçenin en hâkim noktasında yapımını tamamladığımız ve kısa süre sonra açılışını gerçekleştireceğimiz Atakum Seyir Terası, bizim önem verdiğimiz projelerimizden birisidir. Yeni çevre yolunun hemen kenarında, Atakum’un doğal güzelliklerini seyretme imkânı sunan Seyir Terası için uzun süren analiz çalışmaları ve başarılı bir inşa dönemi geçirdik. Genel anlamda birkaç ufak eksiğin tamamlanmasından sonra, gerçekleştireceğimiz açılışın ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Samsun’un yöresel lezzetlerinin sunulacağı Atakum Seyir Terası, mimarisi, çevre düzenlemeleri ve eşsiz manzarasıyla inanıyorum ki kısa sürede bölgenin önemli turizm duraklarından birisi haline gelecektir” dedi.




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