Atakum’a 250 yataklı devlet hastanesi meclisten geçti

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “250 yataklı ve tam teşekküllü Atakum Devlet Hastanesinin temeli bu yıl içerisinde atılacak” dedi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın, ilçede inşa edilecek Atakum Devlet Hastanesi için meclise sunduğu, Balaç Mahallesi’nde bulunan AFAD İl Koordinatörlüğünün yanındaki 76 dönümlük arazi, meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Temeli bu yıl atılacak

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın girişimleri ve Atakum Belediyesine ait binanın 25 yıllığına Sağlık Bakanlığına tahsis edilmesiyle başlayan Atakum Devlet Hastanesi süreci, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın destekleriyle farklı bir boyut kazandı. Mülkiyeti Atakum Belediyesine ait olan binanın 25 yıllığına Sağlık Bakanlığına tahsis edilmesiyle birlikte sağlık tesisine dönüştürülerek Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet Binası olarak hizmete alınmasının ardından, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bu binanın ilçeye yetmeyeceğini ve Atakum’a yeni bir devlet hastanesi kazandıracaklarını ifade etti. 200 yataklı ve tam teşekküllü devlet hastanesi için Balaç Mahallesi’nde belirledikleri arsanın hazır olduğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “250 yataklı ve tam teşekküllü Atakum Devlet Hastanesinin temeli, bu yıl içerisinde atılacak” diye konuştu.

Tam teşekküllü devlet hastanesi

Destekleri için Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’a teşekkür eden Atakum Belediye Başkanı ishak Taşçı, “İlçemizde yaşayan vatandaşlar 15 Ocak 2018 tarihine kadar, en küçük bir muayene için bile Atakum dışına çıkmak zorunda kalıyordu. Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan’ın da destekleriyle 15 Ocak tarihinde hizmete sunduğumuz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Hizmet Binası ile, Atakumlular sağlık hizmetlerini kendi ilçelerinde almaya başladılar. Atakum sürekli büyüyen ve nüfusu rekor düzeyde artan bir ilçe. Bu nedenle bu binanın da ilçemize yetmeyeceğini ifade eden Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan, ilçemizde yeni bir devlet hastanesi yapımına karar verdi. Biz de bu hastane için arsa ürettik ve Atakum Belediye Meclisinden geçirdik. İnşallah 2018 yılı içerisinde ilçemizde inşa edilecek olan 250 yatak kapasiteli ve tam teşekküllü devlet hastanesi için bir ihale gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan’a verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.