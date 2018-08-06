Atakum’a "kent meydanı"

Atakum Belediye Meclisi 2018 yılı Ağustos Ayı 14. Birleşimi Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. 12 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısına Atakum’a kazandırılması planlanan kent meydanı damga vurdu. Atakum ilçesine, örnek bir kent meydanı kazandırmak için düğmeye basıldığını söyleyen Başkan Taşçı, ihalesi gerçekleşen meydan ile ilgili önümüzdeki hafta ilk kazmanın vurulacağını kaydetti.

Son hazırlıklar yapılıyor

Atakum ilçesinin, Karadeniz Bölgesi’nin önemli turizm ve yaşam markalarından birisi olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, bu markanın daha da değer kazanması için çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade etti. Başkan Taşçı, “Karadeniz Bölgesi’nin parlayan yıldızı olan ilçemizde ciddi ve kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda öncelikli eksikliklerin giderilmesi noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Atakum gibi önemli bir yaşam merkezinde, bir kent meydanı olmayışı ciddi bir eksiklikti. Bu eksiklikten hareketle Atakum Kent Meydanı için düğmeye bastık. Detaylı incelemelerimizin ardından kent meydanı için en uygun alanı tespit ettik. İhalesi gerçekleşen bu önemli projemiz için, ilk kazmayı önümüzdeki hafta vurmayı ve Türkiye’nin örnek kent meydanlarından birisini ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Cumhuriyet Meydanının 1 buçuk katı

Atakum Kent Meydanının, yapımı tamamlandıktan sonra birçok kente örnek olacağını ifade eden Başkan Taşçı, “Dünyadaki tüm marka kentler, meydanlarıyla anılıyor. Bu gerçekten hareketle, Atakum gibi önemli bir değerin de kent meydanına sahip olması gerekiyordu. Türkiş mevkisinde, Seyfi Demirsoy İlkokulunun alt kısmındaki 15 bin metrekarelik alana yapacağımız Atakum Kent Meydanı, kent ve doğa yaşamının birleştiği güzel bir meydan olacak. Samsun Cumhuriyet Meydanının 9 bin 500 metrekarelik bir alan olduğunu göz önüne alacak olursak, Atakum Kent Meydanı, Cumhuriyet Meydanından 1,5 kat daha büyük olacak. Proje tamamlandığında, Türkiye’de birçok kente örnek olacağına inanıyorum. Daha da yaşanılabilir Atakum için, çalışmaya, eksikleri gidermeye ve ilçemizi geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.