Atakum’da 2 bin çocuk/2 bin bayramlık

Atakum Belediyesi ile Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon ve Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından ortaklaşa sürdürülen kampanya kapsamında düzenlenen ‘Bayramlık Çarşısı’nın açılışı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın katılımıyla gerçekleşti. Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, kampanyayı hayata geçiren Başkan Taşçı’yı kutlayarak, "Kampanya, gayet başarılı bir sosyal belediyecilik çalışması oldu" dedi.

Yardımlaşmanın ve paylaşmanın öneminden bahseden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Atakum Belediyesinin önemli bir kampanyaya imza attığını belirterek, "İhtiyaç sahibi çocukların, bayramlık kıyafetlerle buluşturulmasına imkan sunan bu kampanya, paylaşmanın en güzel örneklerinden birisi olarak bizleri gururlandırdı. Yapılan bütün önemli işlerin yanında, gönül bağları kurmak gibi asli görevlerimiz var. Geçtiğimiz yıl bu çarşıdan 1100 çocuğun bayramlık kıyafeti aldığını biliyorum. Bu yıl rakamın daha da yüksek olduğunu görüyorum. Başarılı bir sosyal belediyecilik çalışması oldu. Bu anlamda, böylesi önemli bir etkinliğe imza atan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’yı ve kampanyanın koordinesini yürüten Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi Yöneticisi Fatma Taşçı’ya çocuklarımız adına teşekkür ediyorum. Bu kapsamlı kampanyanın örnek olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ise konuşmasında, bayramlık çarşısı ile her yıl binlerce çocuğun bayramlık kıyafetlerinin alındığını ifade ederek, "Hayırseverlerimizin desteği ile kampanyamız çığ gibi büyüdü. Büyük bir mağazada, tamamı yeni kıyafetler ve ayakkabılar içerisinden beğendiklerini kendileri seçen çocuklar, Ramazan Bayramı’nın mutluluğunu yaşayacaklar. Bir yandan hayırsever vatandaşlarımız, diğer yandan Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi gönüllülerimiz el ele vererek geçtiğimiz yıl 1100 çocuğumuzu bayramlık kıyafetleriyle buluşturduk. Bu yıl rakam daha da yükseldi. Hedefimiz 2 bin çocuğumuza bayramlık kıyafetleri ve ayakkabılarını vermek. Atakum ilçesindeki birlik ve beraberlikten hareketle, böylesi önemli bir kampanyayı hayata geçirmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Bu Ramazan Bayramı’nda, 2 bin çocuğumuz, bayram sabahına yeni kıyafet ve ayakkabılarıyla uyanacak. Bundan daha büyük bir bayram mutluluğu olamaz. Katkı ve emek veren herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Her Çocuk Bayramlık İster kampanyası için hazırlanan mağazanın açılışına katılan AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, Atakum Belediyesinin önemli bir projeyi gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Bayramlık kıyafetin bir çocuk için ne kadar önemli olduğunu, kendi çocukluk yıllarımızdan da iyi biliriz. Bu noktada, Her Çocuk Bayramlık İster kampanyası hem başarılı bir proje hem de iyi bir örnektir. Çocuklar, tıpkı bir mağazada gezer gibi istedikleri kıyafetleri seçiyor. Bu konuda hayırseverlerin gösterdiği hassasiyet ise ayrı bir gurur kaynağı. Yardımlaşmanın ve paylaşmanın hem dinimizdeki hem de sosyal hayatımızdaki yerinden hareketle bu kampanyayı başlatan, katkı sunan tüm hemşehrilimize teşekkür ediyorum. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’yı da böyle başarılı bir kampanya ile ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdüğü için kutluyorum" diye konuştu.