Atakum'da 23 mahalleye muhtarlık binası

Atakumlu vatandaşların muhtarlarla iletişimini kolaylaştırmak ve muhtarların çalışma ortamlarının fiziki şartlarını iyileştirme anlamında çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Çakırlar Yalı, Mimarsinan, Atatepe ve Körfez Mahalleleri başta olmak üzere birçok mahalleye muhtarlık binası kazandırdıklarını, ayrıca mahallelere kazandırılan 19 Köy Konağı içerisinde muhtarlık ofisleri oluşturduklarını ifade etti.

“Muhtarlara ulaşımı kolaylaştırdık”

Atakum Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarda muhtarlarla örnek bir işbirliği içerisinde olduklarını kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, vatandaşlarımızın muhtarlarımıza rahatlıkla ulaşabilmesi, muhtarlarımızın da daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi adına Çakırlar Yalı, Mimarsinan, Atatepe ve Körfez Mahalleleri başta olmak üzere birçok mahalleye muhtarlık binası inşa ettik. Köy Konağı kazandırdığımız 19 mahallemizde ise köy konaklarımızın içerisinde oluşturduğumuz muhtarlık ofislerini muhtarlarımıza tahsis ettik. Bizim, Atakum'u Türkiye'nin en yaşanılabilir kenti yapmak gibi önemli bir hedefimiz var. Bu hedefimize de muhtarlarımızla birlikte yürüyoruz. Bu anlamda mahallelerimizin hizmetle buluşturulması noktasında gece gündüz demeden çalışan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Muhtarların katkısı büyük

Atakum'da muhtarlarla sık sık bir araya gelerek fikir alışverişleri yaptıklarını ve Atakum'u bu görüşmelerde ortaya çıkan ortak akıl ile yönettiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Sık sık bir araya geldiğimiz muhtarlarımızla, mahallelerimiz hakkında yaptığımız fikir alışverişleri neticesinde önemli projeler üretiyor ve hızla hayata geçiriyoruz. 4,5 yıllık görev sürecimiz boyunca ilçemizin gelişimi ve değişimine yön veren kapsamlı projeler ürettik. Gerçekleştirdiğimiz çalışmaları ve planladığımız projeleri muhtarlarımızın fikir, talep ve önerilerini alarak şekillendirdik ve mahallelerimizle buluşturduk. İlçemizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında muhtarlarımızın katkısı büyük. Bu anlamda çalışmalarımıza verdikleri desteklerden dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.