Atakum’da 24 Kasım kutlaması

Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi (AKSEM) bünyesinde Atakumlu kadınlara yönelik gerçekleştirilen meslek edindirme kurslarında görevli 51 usta öğreticiyle, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen programda bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, öğretmenler gününü kutladığı usta öğreticilere gül dağıtarak çeşitli hediyeler verdi.

Başkan İshak Taşçı öncülüğünde Atakum Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kısa sürede binlerce kadının, onlarca farklı alanda kurs gördüğü Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezinde (AKSEM), 24 Kasım Öğretmenler Günü heyecanı yaşandı. Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezinin öncülüğünde gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğine katılan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, bir araya geldiği merkezin 51 usta öğreticisiyle birlikte pasta kesti, gül dağıttı ve hediyeler verdi.

“Büyük saygı duyuyorum”

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezinin Gönüllü Yöneticiliğini sürdüren eşi Fatma Taşçı’yla birlikte katıldığı Öğretmenler Günü etkinliğinde konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “İnsan yetiştirmenin öneminin farkında olan ve bu anlamda büyük fedakarlıklar ortaya koyan öğretmenlerimize karşı büyük saygı duyuyorum. Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezinde büyük bir özveri ile kadınların sosyal, kültürel ve istihdama yönelik kazanımlar elde etmesine imkan sunan usta öğreticilerimizi de bu anlamda kutluyorum. Öğretmenler, bizim çok kıymetli. Bu kıymetten ve önemden hareketle her zaman öğretmenlerimizin yanındayız” diye konuştu.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı etkinliğe katılan usta öğreticilerin ardından, öğretmen olan eşi Fatma Taşçı’ya da çiçek vererek Öğretmenler Günü’nü kutlamayı ihmal etmedi.