Atakum’da 4 yılda 80 proje hayata geçirildi

Türkiye’nin yükselen değeri, Karadeniz Bölgesi’nin en hızlı büyüyen ilçesi Atakum’un değerine değer katan projelerle, ilçeyi başarılı bir belediyecilik anlayışıyla buluşturduklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, 4 yıllık süreçte önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek açıklamalarda bulundu.

Karadeniz’in en çok göç alan ve en yaşanılabilir kentleri arasında yer alan Atakum’u, 4 yıllık görev süreçleri içerisinde hayata geçirdikleri sosyal, ekonomik, sağlık, turizm ve istihdam odaklı projelerle her geçen gün daha da yaşanılabilir bir hale getirdiklerini kaydeden Başkan Taşçı, “80 projeyi hayata geçirdik. Planlama aşamasındaki birçok projemiz için de ilk kazmayı vurmaya hazırlanıyoruz. Atakum’un geleceğini sağlam temeller üzerine oturtmak için dur durak demeden çalışıyoruz” dedi.

Göreve geldikleri günden bugüne ilçenin önemli eksikliklerini giderdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, şunları söyledi:

“Atakum Belediyesini devraldığımızda ilçemizde olmayan birçok hizmeti 4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bir bir vatandaşlarımızla buluşturduk. Devletin sağlık imkânlarından faydalanamayan Atakumlular, artık Atakum’un en merkezi noktasında Atakum Belediyesi imzasıyla kazandırılan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hizmet Binasından faydalanıyor. Hamam ihtiyacını Atakum’da gideriyor. Modern bir canlı hayvan pazarında kurbanlık satın alıyor. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz meslek edindirme kurslarında eğitim alan kadınlarımız, ekonomik özgürlüklerine kavuşuyor. Atakum sadece sağlıklı bireyler için değil, dezavantajlı gruplar için de ‘Engelsiz kent’ olma yolunda çok büyük mesafeler kat etti. İlçemize kazandırdığımız sosyal alanlar, düzenlediğimiz festivaller, Samsun turizmine kazandırdığımız turistik tesislerle birlikte Atakum, Türkiye’nin parlayan yıldızı haline geldi. Gerçekleştirdiğimiz her faaliyet, hayata geçirdiğimiz her projede vatandaşlarımız istek, talep ve önerileri doğrultusunda hareket ettik. Bu anlamda vatandaşlarımız da çalışmalarımızda bizlere her zaman destek verdi. Onların memnuniyeti ve yönlendirmesinden güç alarak her seferinde daha da ileriyi hedefledik. Bu anlamda artık yeni bir Atakum var. Eski Atakum’da olmayanlar, yeni ve marka kent Atakum’da var. Bu anlamda 4 yıllık görev sürecimizde 80 kapsamlı projeyi ilçemizle buluşturduk. Planlama aşamasındaki birçok projemiz için ilk kazmayı vurmaya hazırlanıyoruz. Atakum Belediyesi olarak ilçemizi her geçen gün daha da ileriye taşımak, vatandaşlarımıza daha da yaşanılabilir bir Atakum sunmak adına mesai kavramı gözetmeksizin, dur durak demeden çalışıyoruz.”