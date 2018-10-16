Atakum'da 4,5 yılda 65 park

Atakum Belediyesi olarak 4,5 yılda 65 çocuk parkı hayata geçirdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, çocuk parklarında ebeveynlerin de vakit geçirebileceği alanlar ve spor aletleri olduğunu kaydederken, bu parklara toplumun her kesimi tarafından saygı ve kabul gören değerlerin isimlerini verdiklerini ifade etti.

Atakum ilçesinin eksiklerini giderme noktasında önemli bir mesafe kat ettiklerini kaydeden İshak Taşçı, “4,5 yıllık görev sürecimizde, ilçemizde yaşayan herkesin ihtiyacına cevap verecek, kapsamlı yatırımlara imza attık. Bu anlamda çocuklarımızın güvenle enerji sarf edebileceği, sağlıklı ve donanımlı 65 çocuk parkını Atakumluların hizmetine sunduk. İlçemizdeki 20 çocuk parkını tamamen yenileyerek, 45 tanesini ise tamamen sıfırdan yaparak hizmete sunduk. Hedefimiz, Atakum'un çocuk dostu bir kent olması. Bu kapsamda yavrularımızın Atakum Belediyesi olarak inşa ettiğimiz parklarda güvenle enerji sarf etmesini önemsiyoruz. Çocuklarımız için hayata geçirdiğimiz hizmetlerimiz artarak devam edecek” diye konuştu.

İlçeye kazandırılan parklarda yetişkinlerin de vakit geçirebileceği alanlar oluşturduklarını kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “İlçemize kazandırdığımız parklarda çocuklar için oyun alanlarının yanı sıra, yetişkinlerin de kullanabileceği spor aletleri, banklar ve yeşil alanlar bulunuyor. Çocuklarını bu parklara getiren aileler, isterlerse banklarda oturup dinlenebiliyor ya da parklarımızda bulunan fitness aletlerinden yararlanıyor” ifadelerini kullandı.

Çocuk parklarına verdikleri isimleri özenle seçtiklerini ifade eden Taşçı, “İlçemizde hayata geçirdiğimiz çocuk parklarına milletimiz için canından vazgeçmiş kahraman şehitlerimizin, organlarıyla başkalarına hayat veren organ bağışçılarının ve toplumun her kesimi tarafından saygı ve kabul gören değerlerimizin isimlerini veriyoruz. Bu anlamda çocuklarımızın oyunlar oynadığı parklar, değerlerimizin unutulmaması adına da önemli bir görev üstlenmiş oluyor” şeklinde konuştu.