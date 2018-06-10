Atakum’da 5 mahalle aynı sofrada buluştu

Özören Mahallesi’nde kurulan iftar sofrasında konuşan Başkan Taşçı, “Atakumlular, her akşam örnek bir birlik ve beraberlik tablosu sergiliyor” dedi.

Atakum Belediyesinin düzenlediği Geleneksel Mahalle İftarları, AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Elif Coşkun Bilgin, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ve AK Parti Eski Milletvekili Musa Uzunkaya’nın katılımıyla, Özören, Kayagüney, Karakavuk, Kabadüz ve Erikli Mahalleleri sakinlerini aynı sofrada buluşturdu.

Başkan Taşçı: “Bu sofralarda birlik ve beraberlik var”

Atakum’da sağlanan birlik ve beraberliğin her akşam farklı bir mahallede kurulan iftar sofralarında en güzel şekilde hissedildiğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakumlu hemşehrilerimle buluştuğumuz mahalle iftarlarında, Ramazan ayının maneviyatını ve birleştirici gücünü en güzel şekilde hissederken, birlik ve beraberliğimizi en güzel şekilde yansıtıyoruz. Hemşerilerimizi her akşam farklı bir mahallede kurduğumuz iftar sofralarında buluşan hemşerilerimiz, komşularıyla birlikte iftar yapıyor. Bu anlamda ilçemizde sağladığımız birlik ve beraberliği en güzel şekilde yansıtmış oluyoruz. Ramazan ayının maneviyatını da vatandaşlarımızla birlikte oturduğumuz sofralarda, ekmeğimizi, suyumuzu paylaşarak yaşıyoruz. Bu anlamda sofralarımıza konuk olarak bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Bilgin: “Mazlumların umudu Türkiye”

Ramazan ayı boyunca kurulan iftar sofralarında Atakumlularla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Elif Coşkun Bilgin, “Atakumlu hemşerilerimle aynı sofrada iftar yapmaktan, onlarla bir araya gelerek hasbihal etmekten büyük mutluluk duydum. Bu buluşmaları gerçekleştiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkür ediyorum. Bizler bu sofralarda huzur içerisinde buluşarak oruçlarımızı açıyoruz. Fakat dünya üzerinde aynı huzurla iftar yapamayan Müslüman kardeşlerimizin olduğunu da unutmuyoruz. Gerçekleştirilecek 24 Haziran seçimleri de bu anlamda sadece bizler için değil, tüm dünya mazlumlarının kaderinin oylandığı bir seçim olacak. Onların yanında, her zaman destekçisi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vereceğimiz desteklerle inşallah mazlumlara umut olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilecek 24 Haziran Seçimlerinin öneminden bahseden AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ise, “24 Haziran Seçimleri, batıl ile hakkın seçimi olacak. Cumhur İttifakına karşı tüm şer odaklarının birleşmiş olduğu, yan yana bulunmaktan imtina edenlerin, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a karşı sarmaş dolaş olduğu bir dönemden geçiyoruz. Türkiye’nin gelişmesini, büyümesini istemeyenlere karşı milletçe alacağımız zaferle, inşallah 25 Haziran sabahı daha güçlü, lider bir Türkiye sabahına uyanacağız” ifadelerini kullandı.

24 Haziran’da Recep Tayyip Erdoğan’a verilecek desteklerin aynı ölçüde AK Parti’ye de verilmesinin gerekliliğini ifade eden AK Parti Eski Milletvekili Musa Uzunkaya ise, “Güçlü bir lider, güçlü bir meclisle birlikte çok büyük işleri hızlı bir şekilde uygulayacaktır. Bu anlamda Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanımız olarak yeniden seçerken, ona destek olacak güçlü bir AK Parti grubunu da meclise göndermemiz lazım. Vatandaşlarımız oylarını bu bilinçle kullanacak ve Cumhurbaşkanımız için AK Parti’yi de güçlü bir şekilde destekleyecektir” açıklamasında bulundu.