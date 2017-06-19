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19 Haziran 2017 14:38

Atakum’da babalara sertifika

Atakum Belediyesi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Baba Destek Eğitimleri’ kapsamında gerçekleştirilen eğitim programına katılan babalar, eğitim sonunda sertifikalarını Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’dan aldı.

Atakum’da babalara sertifika

19 Haziran 2017 14:38


Atakum Belediyesi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere katılan 27 baba, başarıyla tamamladıkları eğitim programının ardından sertifika almaya hak kazandı. Düzenlenen törenle sertifikalarını Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’dan alan babalar, 10 hafta süren eğitim programının kendilerine çok şey kattığını belirterek teşekkür etti.


Eğitim programına katılan babaların, çocuklarıyla daha etkili bir iletişim kurabilmesi hedeflediklerini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Babaların, çocuklarıyla daha etkili bir iletişim kurmasını sağlayacak bir eğitim programını, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliği ve Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi desteği ile tamamladık. Alanlarında uzman eğitmenler tarafından verilen 10 haftalık kursun ardından sertifika almaya hak kazanan babaları kutluyorum. Babalar, çocuklarıyla daha kaliteli vakit geçirme ve çocukların ruhsal gelişimlerinde etkili olan davranış şekilleri gibi birçok alanda eğitimler aldılar. Bu eğitimler sonucunda babalar, çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kuracaklar. Eğitim programlarımıza katkı sağlayan Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) yönetimine ve eğitmenlerine bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Atakum Belediyesi Yalı Kafe’de gerçekleştirilen sertifika törenine ayrıca, Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Yöneticisi Fatma Taşçı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı yöneticileri, eğitimciler ve kursiyerler katıldı.




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