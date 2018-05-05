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05 Mayıs 2018 17:52

Atakum’da Bahar Şenliği

Atakum’da düzenlenen Bahar Şenliği’nde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ile Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Nevruz geleneği olarak yumurta tokuşturdu.

Atakum’da Bahar Şenliği

05 Mayıs 2018 17:52


Atakum Belediyesinin, Karadeniz Rumeli Dernekler Federasyonu (KARDEF) ve Samsun Mübadele Derneğiyle ortaklaşa düzenlediği ‘Gölle Bahar Şenliği, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, KARDEF Başkanı Kemalettin Altınsoy, Samsun Mübadele Derneği Başkanı Olcay Kınay Yanık ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.


Programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Atakum ilçesi, son yıllarda aldığı göçle, kültürel farklılıkların en zengin olduğu bir kent haline geldi. Şehrimizde yaşayan kültürlerin yaşatılması adına gerçekleşen her projeyi önemsiyorum. Bu anlamda Yörekent gibi başarılı bir projeyi hayata geçirdiği için Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkür ediyorum” dedi.


Açılışta konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ise, “Atakum Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan farklı kültürleri, büyük bir zenginlik olarak önemsiyoruz. Bu önemden hareketle hayata geçirdiğimiz Yörekent Projesi ile ilçemizde faaliyet sürdüren hemşeri derneklerine arsa tahsisi yapıyoruz. Bu arsalarda hayata geçirilen yaşam alanlarıyla, hem kültürel zenginliğimizi dışarı yansıtıyor, hem de bu kültürlerin kaybolmadan Atakum’da yaşamasına imkan sağlıyoruz. Atakum Belediyesi olarak hemşeri derneklerini desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.




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