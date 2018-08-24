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24 Ağustos 2018 11:51

Atakum’da bayram coşkusu devam ediyor

Kurban Bayramı’nı, gerçekleştirdiği ziyaretlerle Atakumlularla kucaklaşarak geçiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Bayram boyunca gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle vatandaşlarımızla kucaklaşmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Atakum’da bayram coşkusu devam ediyor

24 Ağustos 2018 11:51


Çatalçam ve Taflan mahalleleri sakinleri ve esnafını ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Kurban Bayramı boyunca ilçemiz esnafı ve sakinlerini ziyaret ederek vatandaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Çaldığımız her kapı, adım attığımız her iş yerinde bize gösterilen ilgiden dolayı ailem olarak gördüğüm Atakumlu hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bayramların birlikte güzel olduğunu yaklaşık 4 buçuk yıldır Atakumlu hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. Çat kapı ziyaret ettiğimiz evlerde hem bayram gereği kucaklaşıyor, hem de vatandaşlarımızın fikir talep ve önerilerini dinliyoruz" şeklinde konuştu.


Atakum’da bayramın maneviyatını ve birleştirici gücünü en güzel şekilde yaşadıklarını ifade eden Başkan Taşçı, şunları söyledi:


"Bayram boyunca gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle vatandaşlarımızla kucaklaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bayramları, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendiren, ailemizle kucaklaştığımız önemli bir fırsat olarak görüyorum. Bu düşünceden hareketle tüm hemşehrilerime ulaşmaya ve onlarla kucaklaşmaya çalışıyorum. 4 günlük bayram süresince bir araya gelemediğim tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Rabbim en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.”




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