Atakum’da betonlaşmaya karşı “Yeşil Adım”

Atakum ilçesinin hızlı betonlaşmasına engel olmak ve doğallığını korumak amacıyla ‘Yeşil Adım’ projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Karadeniz’in turizm cenneti haline gelen Atakum’un betonlaşmasını engellemek için çalıştıklarını söyledi.

“Yeşili koruyoruz”

Atakum İlçesinin rekor düzeyde artan nüfusunun, hızlı yapılaşmayı da beraberinde getirdiğini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz, yediden yetmişe her kesime hitap eden önemli yatırımlarla Atakum, son birkaç yıldır Karadeniz Bölgesi’nin en çok göç alan kenti olma rekorunu elinde bulunduruyor. 4 yıl önce göreve geldiğimizde 149 bin civarında olan Atakum Nüfusu, 50 bin kişilik nüfus artışıyla bugün yaklaşık 200 bine yükseldi. Atakum, herkesin yaşamak istediği modern bir şehir haline geldi. Bu nedenle artan nüfus beraberinde hızlı yapılaşmayı getiriyor. İlçemizdeki yapılaşmanın doğal güzellikleri yok etmemesi için hayata geçirdiğimiz ‘Yeşil Adım’ projemizle birlikte inşaatı biten her bina sahibine, binada bulunan daire ve iş yeri sayısı kadar fidan dikmeden ruhsat vermiyoruz. Bu sayede yapılaşma ile birlikte ağaçlandırmayı da artırarak, turizm kenti Atakum’un doğallığını koruyoruz” ifadelerini kullandı.

Çevre farkındalığı

Yeşil Adım projesinin birçok farklı uygulamayla desteklendiğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Geri dönüşümü önemsiyoruz. Bu anlamda sokak hayvanları için ilçemizin çeşitli noktalarına yerleştirdiğimiz mamamatikler ve geri dönüşüm atık toplama kutularıyla çevre kirliliğinin de önüne geçiyoruz. Çocuklarımıza fidan dikmenin önemini her fırsatta anlatıyor ve tohumlu kalemler hediye ederek fidan dikmelerini sağlıyoruz. Çocuk parklarına meyve ağaçları dikerek çocuklarımızın dalından meyve yemesini ve daha yeşil bir Atakum’da büyümelerini sağlıyoruz. Atakum Belediyesi olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Çevre ve doğanın korunması, doğallığın sürdürülebilirliği anlamında önemli çalışmalara imza atıyoruz. Turizm cenneti olan Atakum ilçesinin betonlaşmasını engellemek için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.