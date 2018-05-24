Atakum’da büyük buluşma

Atakum Belediyesi tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen Atakum Mahalle İftarları buluşmaları, Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin katılımıyla, Azerbaycan Caddesi’nde yapıldı. Cadde boyunca kurulan dev sofrada buluşan 5 binden fazla vatandaş, aynı lokmalarla oruçlarını açtı. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum’un birlik ve beraberliğin en güzel örneklerine ev sahipliği yaptığını söyledi.

“Ekmeği, suyu paylaşıyoruz”

Ramazan ayının paylaştıkça daha da güzelleştiğini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz böyle önemli bir dönemde, Cumhuriyet Mahallesi sakinlerimizin yoğun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz iftar buluşmamız, muhteşem bir birlik ve beraberlik tablosuna sahne oldu. Atakum Belediyesi olarak Azerbaycan Caddesi üzerine kurduğumuz sofralarımızda, bizlerle birlikte olan 5 binden fazla hemşerimin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. ‘Ramazan paylaştıkça güzeldir’ felsefesiyle, aynı ekmeği, suyu, bu bereketli sofralarda paylaşıyoruz. Her akşam farklı bir mahallemizde kurduğumuz iftar sofralarıyla Atakum’dan tüm Türkiye’ye birliktelik mesajları veriyoruz. Ramazan ayının güzelliklerini en iyi şekilde Atakum’da yaşıyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin” diye konuştu.

“Hedef gelişmişlikte Türkiye birinciliği”

Atakum Belediyesi olarak geride bıraktıkları 4 yıllık görev süreçlerinde hayata geçirdikleri projelerden bahseden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana 80 projeyi ilçemizle buluşturduk. Projelerimizle birlikte geleceğini planladığımız Atakum ilçesi, 2017 yılında gelişmişlikte Türkiye ikincisi, Karadeniz birincisi oldu. Hedefimiz Atakum’u gelişmişlikte Türkiye’nin yıldızı yaparak, marka kentler arasındaki yerini sağlamlaştırmak. Bu hedef doğrultusunda gece-gündüz demeden mesai kavramı gözetmeden sürdürdüğümüz çalışmalarla, Atakum her geçen gün daha da yaşanılabilir bir kent oluyor. Atakum Belediyesi olarak çalışmalarımız tam gaz devam edecek” ifadelerini kullandı.