Atakum’da dev iftar buluşması

AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur ve meclis üyelerinin de katıldığı iftar buluşması binlerce mahalle sakinini aynı sofrada buluşturdu.

Atakum ilçesinin sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olduğunu söyleyen AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, "Atakum ilçesinde ciddi bir değişim ve gelişim süreci yaşanıyor. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın bu anlamda verdiği büyük mücadele, örnek olacak nitelikte. Biz de bu mücadeleyi her zaman destekliyoruz. İnşallah en kısa sürede Atakum ilçesi, hastanesine kavuşuyor. İlçede birçok önemli projenin açılışlarının gerçekleşmek üzere olduğunu yakınen biliyorum. Atakum ilçesi de bu hizmetleri ve projeleri hak ediyor. Az önce sizleri masalarınızda selamlarken, birçoğunuzun Başkan Taşçı’ya, ’İshak Abi’ diye hitap ettiğini gördüm. Böylesi büyük bir ilçede, böylesi sıcak bir bağ kurulduğunu görmek beni mutlu etti" diye konuştu.

İftar programına katılımından dolayı AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt’a ve binlerce Atakumluya teşekkür ederek konuşmasına başlayan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Bu birlik ve beraberlik karşısında mutlu oluyorum. Ramazan ayı boyunca kurduğumuz onlarca dev iftar sofrası, binlerce hemşehrimizi buluşturdu. Bundan daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Bu akşam AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt’un da aramızda olmasından onur duyduk. İlçemize kazandırdığımız ve kazandırmayı planladığımız projelerimize her zaman destek olan, her zaman yanımızda olan milletvekilimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Atakum ilçesinin her geçen gün daha da güzelleşmesi, daha da yaşanılabilir bir ilçe olması için dur durak demeden çalışıyoruz. Hız kesmeden de, hatta hızımızı daha da arttırarak bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.