Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) geleneksel Ramazanları yaşamak isteyen ziyaretçileri için iftar öncesi ve iftar sonrası dopdolu bir program hazırladı. Yeşilyurt AVM açık otopark alanında 17 Mayıs Perşembe günü başlayacak olan 7. Fasl-ı Şahane etkinlikleri Ramazan ayı boyunca her akşam eski Ramazanların etkinlik ve gösterilerinin yanı sıra birbirinden ünlü sanatçılar ve yerel gruplar ile ziyaretçilerine unutulmaz bir Ramazan yaşatmayı planlıyor. Ramazan süresince, Fasl-ı Şahane etkinliklerinde iftar öncesi fasıl dinletisi, iftar sonrasında ise Hacivat Karagöz, meddah, kanto, jonglör, semazen, kum sanatı, sihirbaz ve tiyatro gösterileri olacak.

Ramazan ayı boyunca 11.00-23.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Yeşilyurt AVM Fasl-ı Şahane etkinliklerinde, müzikseverler tarafından çok sevilen, müzik dünyasında ve sosyal medyada ‘’Okyanus’’ isimli şarkısıyla fenomen olan Derya Uluğ, “Ben Ne Yangınlar Gördüm” şarkısıyla adını müzik piyasalarında kısa sürede duyuran, Zakkum, tarzı ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken, ünlü müzisyen Asım Can Gündüz’ün oğlu Evrencan Gündüz, “Beş, Durma Yağmur Durma” ve “Sen Gidiyorsun” şarkıları müzik listelerinde büyük başarı elde eden, Altın Kelebek ödüllü Gripin performanslarını sergileyecek.

Bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan Fasl-ı Şahane etkinliklerinde birbirinden ünlü markaların indirimli fiyatlarla yer alacağı “Garaj İndirim Günleri” ile de AVM ziyaretçileri hem eğlenecek hem alışveriş yapabilecek.