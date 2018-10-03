Atakum'da fırsatçılara göz açtırılmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın ürünlerde usulsüz fiyat artışlarıyla ilgili yaptığı uyarıların ardından ilçedeki denetimlerini sıklaştıran Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki marketlerde yaptığı fiyat, son kullanma tarihi ve tazelik denetimleriyle fırsatçılara göz açtırmıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamanın ardından denetimlerini sıklaştıran Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki marketleri tek tek inceleyerek usulsüz fiyat artışlarına adeta savaş açtı.

“Usulsüz fiyat artışına müsaade yok”

Marketlerde ve hallerde meydana gelen usulsüz artışlarla ilgili grup toplantısında uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Marketlerde şurada burada sizler işi en yakından teftiş eden insanlarsınız. Gerçekten alışılmadık görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkı varsa bunu zabıtaya bildirin. Belediyelere de sesleniyorum zabıtalarınızı uyarın” açıklaması sonrasında denetimlerini sıklaştıran Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri günlük denetimleri daha da sıklaştırarak fırsatçılara göz açtırmıyor.

“Atakum'da usulsüzlük yok”

İlçedeki marketleri tek tek gezerek fiyat, son kullanma tarihi ve tazelik denetimleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Atakum Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Türk, “Ekiplerimizle birlikte 7/24 sahada, görevimizin başındayız. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın da hassasiyetleriyle vatandaşlarımızdan gelen her şikayeti değerlendiriyoruz. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz standart denetimleri daha da sıklaştırmış bulunmaktayız. İlçemizde yaptığımız denetimlerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlamadık. Vatandaşlarımız ilçemizdeki marketlerden gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler" şeklinde konuştu.