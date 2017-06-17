Atakum’da görkemli açılış

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın, 55’te 55 proje sözü içerisinde yer alan Köy Konakları projelerinin onuncusu, Elmaçukuru Mahallesi’nde hizmete girdi. Elmaçukuru Köy Konağı, Erikli, Yeşiltepe, Aslandamı, Kabadüz ve Elmaçukuru Mahalleleri sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen iftar buluşmasıyla birlikte hizmet vermeye başladı.

Donanımlı köy konakları

Köy Konakları projesini çok önemsediğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Köy Konaklarımız, bulundukları mahalledeki vatandaşların düğün, nişan, toplantı, eğitim ve davet gibi birçok ihtiyacını karşılayabilecek donanıma sahip. Bu konaklar mahallelerin buluşma noktası da oluyor. Köy Konaklarımızın içerisinde muhtarlarımız için de birer oda düzenleniyor. Özellikle muhtarlık binası olmayan mahallelerimizde vatandaşın muhtar ile irtibatı da yine bu konaklarda gerçekleşiyor. Çocuklarımız ve kadınlarımız bu konaklarda kurslar, sertifikalı eğitimler alıyor. Bu konaklar örf ve adetlerimiz yaşatılıyor, mahallelerimize kıymetli birer eser kazandırılıyor" diye konuştu.

Her mahalleye eşit hizmet

Rutin belediyeciliğin yanı sıra, sosyal ve kültürel belediyeciliğin en önemli örneklerini, başarılı bir şekilde ortaya koyduklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Köy Konakları projelerimiz de bunlardan bir tanesi. Bugüne kadar 10 farklı mahallemizde köy konağı yapımı gerçekleştirdik. Proje demek, Atakum demek. Elmaçukuru Mahallesi’ni de bu güzel proje ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Açılışı da Ramazan ayı gibi böylesi güzel bir ayda gerçekleştirmek ayrıca mutlu etti. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen mahallelerimizde, ilçe merkezimizde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları eş zamanlı olarak gerçekleştiriyoruz. Atakum ilçesinde hizmet eşitsizliğine asla müsaade edemeyiz. İlçe merkezindeki mahallelerimizde ne varsa ilçe merkezine en uzak mesafedeki mahallelerimizde de o olacak. Bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz" dedi.