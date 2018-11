Atakum'da “Her Anne Bir Okul” projesi

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi ile Kateder ve Dostder'in ortaklaşa düzenlediği “Her Anne Bir Okul” projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezinde 6 Kasım-27 Aralık 2018 tarihleri arasında 8 hafta sürecek eğitim programının açılışı, Samsun Valisi Osman Kaymak'ın eşi Emine Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'in eşi Şükriye Şahin, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'nın eşi Dr. Gülçin Nazlı, Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Yöneticisi Fatma Taşçı, Dostder Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sosyolog, Psikolog, İlahiyatçı Halise Mutlu, Kateder Samsun Şube Başkanı Av. Hamdiye Katipoğlu ve Atakumlu kursiyer kadınların katılımıyla gerçekleşti.

Kadınlara yönelik projelerin her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak'ın eşi Emine Kaymak, “Çocukların eğitiminde annenin rolü büyük. Projenin isminde olduğu gibi gerçekten her anne aslında bir okuldur ve çocuklarımız ilk eğitimlerini annelerinden alırlar. Bir kadının anne olması için çocuk doğurmasına gerek yok. Annelik her kadında içgüdüsel olarak vardır zaten. Bu anlamda kadınların her alanda eğitimini önemsiyorum. Bu projenin de sonuçları itibariyle hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Atakum Belediyesine, sivil toplum kuruluşlarına ve bu anlamlı projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi olarak kadınların özellikle eğitimle desteklenmesini ve bu sayede kendilerini geliştirmelerini önemsediklerini ifade eden Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Yöneticisi Fatma Taşçı, “Eğitim projelerimiz hız kesmeden devam ediyor. Hepimizin bildiği üzere sağlıklı, başarılı ve üretken şahsiyetli bireyler ancak huzurlu ailelerde yetişir. Aileyi bir arada tutan, sarıp sarmalayan en etkili kişinin anne olduğu bir gerçek. Bu anlamda ‘Her Anne Bir Okul' projesini çok önemsiyor ve Atakumlu kadınlarımızla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 8 hafta sürecek olan eğitim programımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçenlere şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Atakumlu 30 kadın kursiyere 64 konu başlığında toplamda 8 hafta boyunca verilecek eğitimlerin ardından tamamlanacak olan ‘Her Anne Bir Okuldur' projesinin açılış programı, Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi önünde çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.