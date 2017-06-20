Atakum’da “Her Çocuk Bayramlık İster” kampanyası

Yüzlerce çocuğun yüzü yine bu kampanya ile gülecek” dedi.

Atakum Belediyesinin öncülüğünde, Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi koordinesinde başlatılan ’Her Çocuk Bayramlık İster’ kampanyası ile yüzlerce çocuğa bayramlık kıyafet ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Taşçı, tüm Samsunluları kampanyaya destek olmaya çağırdı. Başkan Taşçı, “Tüm hemşehrilerimizi bu kampanya destek olmaya davet ediyorum. Hayırsever vatandaşlarımız, kendi çocuklarına bir bayramlık kıyafet alırken, bir tane de ihtiyaç sahibi bir çocuğumuz için almalı. Paylaşmanın güzelliği, Ramazan Ayında yaşanmalı” şeklinde konuştu.

Haydi Samsun destek olmaya

Atakum Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezinin koordinesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen ‘Her Çocuk Bayramlık İster’ kampanyası için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı’nda bin çocuğu bayramlık kıyafetlerinin alındığı kampanyaya bu yıl daha yoğun bir katılım beklediklerini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Bir çocuk için, bayramlık kıyafetin ne kadar değerli ve önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizler, çocukluklarında bayramlık kıyafetlerini yataklarının başına asarak, onu giyebilme heyecanından sabaha kadar uyuyamayan çocuklardık. Bu anlamda çocuklara bayramlık kıyafet hediye etmenin önemini iyi biliyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklarımızın yüzünü güldürmek, bayramlık kıyafetleriyle buluşturmak için geçtiğimiz yıl başlattığımız ‘Her Çocuk Bayramlık İster’ kampanyamıza bu yıl da devam ediyoruz. İnanıyorum yine yüzlerce çocuğumuzun yüzünü, bu kampanya ile güldüreceğiz. Tüm hemşerilerimizi bu kampanya destek olmaya davet ediyorum. Hayırsever vatandaşlarımız, kendi çocuklarına bir bayramlık kıyafet alırken, bir tane de ihtiyaç sahibi bir çocuğumuz için almalı. Paylaşmanın güzelliği, Ramazan Ayında yaşanmalı” ifadelerini kullandı.

“Çocukların yüzü gülecek”

Her Çocuk Bayramlık İster kampanyası kapsamında bir mağaza kurulacağını ve bu mağazada arife gününde çocuklara bayramlıklarının dağıtılacağını belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum ilçesi Türkiş mevkisinde Mimar Sinan Mahallesi Alpaslan Bulvarı üzerinde bir mağaza açıyoruz. Bu mağazamızda 23-24 Haziran 2017 tarihleri arasında açık olacak. İhtiyaç sahibi çocuklar, aileleriyle birlikte bu Her Çocuk Bayramlık İster Mağazasına gelerek istedikleri kıyafet ve ayakkabıları alıyorlar. Hayırsever vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız arasında kurduğumuz bu örnek paylaşma köprüsü ile bu sene yine yüzlerce çocuğumuzun yüzü gülecek. Mülteci, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocuklarımız bu bayrama bayramlıklarıyla girecek. Bu güzelliği bizimle birlikte yaşamak isteyenlerin bizimle iletişime geçmesini istiyoruz. El ele verip çocukları bayramlık kıyafetleriyle buluşturmak istiyoruz” diye konuştu.