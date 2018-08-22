’Paylaşalım Bayram Olsun’ kampanyasının bu yıl 5.’sini düzenleyen Atakum Belediyesi, vatandaşların ilettiği kurban etlerini, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim etti. Geçen yıl yaklaşık 3 bin aileye kurban eti ulaştırdıklarını dile getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Bu bayram da ilçemizde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarını çalarak yüzlerini güldürüyoruz. Kurban etlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını isteyen vatandaşlarımızın Atakum Belediyesine ilettiği kurban etlerini, veren el ile alan el arasında maddi ve manevi bir köprü konumunda hareket ederek, veren elin alan eli görmediği bir sistemle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Atakum Belediyesinin modern ve hijyenik tesislerinde paketlediğimiz kurban etlerini önceden tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelere kapı teslimi yapıyoruz. Ekiplerimiz Kurban Bayramı boyunca dağıtıma devam edecekler” diye konuştu.

’Paylaşalım Bayram Olsun’ uygulamasını bu yıl 5. kez gerçekleştirdiklerini ifade eden Taşçı, "Her yıl gerçekleştirdiğimiz uygulamaya bu yıl da Atakumlu vatandaşlarımızın katkılarını bekliyoruz. Kampanyamıza destek vermek isteyen vatandaşlarımız 444 40 55 veya Alo 153 Atakum Belediyesi Zabıta hattından bizlere ulaştığında, ekiplerimiz kapılarına kadar gelerek kurban etlerini alacaklar. İsteyen vatandaşlarımız kurban etlerini Atakum Belediyesi hizmet binası girişinde bulunan teslimat noktasına da bırakabilirler. Bu anlamda tüm hemşehrilerimi, ’Paylaşalım Bayram Olsun’ projemize destek vermeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.