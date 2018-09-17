Atakum'da ilk ders zili heyecanı

Atakum Taflan Yalı İlkokulunda gerçekleşen törene Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik, şube müdürleri ve öğrenci velileri katıldı. Her alanda daha da güçlü bir Türkiye için, iyi eğitim almış, ülkesine faydalı bireylerin yetişmesinin şart olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Başkan Taşçı, eğitim odaklı projelerle Atakumlu çocuk ve gençlerin eğitimine katkı sağladıklarını kaydetti.

Atakum Belediyesi olarak ilçedeki okullara ciddi yatırımlar yaptıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Göreve geldiğimiz günden bugüne geçen 4 buçuk yıllık süreç içerisinde ilçemizdeki okullara özel önem verdik. Çocuklarımızın eğitim yuvalarının fiziki imkanlarını iyileştirme adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, bakım, onarım, çevre düzenlemelerinin yanı sıra okullarımıza birçok yeni tesis kazandırdık. Alanı yeterli olan okullarımızın bahçelerine halı sahalar inşa ettik, bazı okullarımızın konferans salonlarını yeniledik. Bu çalışmalarımız için Atakum Belediyesi olarak yaklaşık 6 buçuk milyon TL bütçe harcayarak, Atakum'da eğitime yapılan yatırım anlamında rekor kırdık. Çocuklarımızın eğitimi bizim için son derece önemlidir. Atakum Belediyesi olarak eğitime destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yeni eğitim öğretim döneminde çok ders çalışmaları telkininde bulunan Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, “Geleceğimizin teminatı sizlersiniz. Devletimiz sizlerin eğitimi için gereken her şeyi yapıyor, yapmaya da devam edecektir. Size ise sadece çok çalışmak kalıyor. Tüm öğrencilerimizin çok ama çok ders çalışması, başarılı olarak milletine faydalı bireyler olması için öğretmenlerimiz ve velilerimiz de elinden geleni yapacaktır. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz” ifadelerini kullandı. Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik ve Okul Müdürü Şevket Sağlam'ın konuşmalarının ardından ilk ders zili çalınarak çocuklara hediyeler dağıtıldı.