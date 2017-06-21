Atakum’da imza töreni

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın 55’te 55 proje sözü içerisinde yer alan ve hemşeri derneklerinin yoğun ilgi gösterdiği Yörekent projesi için hazırlıklarını tamamlayan Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneği, projenin tanıtımını, gerçekleştirilen iftar buluşmasında yaptı. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tahsin Kosif ile eski Atakum Kaymakamı Ali Bakoğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İsmail Hut ve çok sayıda Rizelinin katıldığı iftar buluşması, Yalı Kafe’de düzenlendi.

Yörekent projesi kapsamında birçok hemşeri derneği ile protokol imzalandığını, birçoğunun da projelerini tamamlayıp imza aşamasına ulaştığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum ilçesinin, farklı kültürleri buluşturan yapısından hareketle, Yörekent projesini hayata geçirdik. Birçok hemşehri derneği ile bu anlamda görüşmelerimizi yaptık, bir kısmı ile protokollerimizi imzaladık. Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneği de bu kapsamda, ilçemiz içerisinde belirlediğimiz 7 bin 200 metrekare alana bir yaşam alanı kazandırmak için çalışmalar gerçekleştirdi. Bu akşam görsellerini bizimle paylaştıkları projeleri, gerçekten takdire layık olmuş. En kısa sürede çalışmalarına başlayacaklarına ve bugün imzaladığımız protokolün ardından en kısa sürede bu özel projeyi vatandaşlarımızla buluşturacaklarına inanıyorum. Çarşambalılar Derneği, Mübadiller Derneği ve Çerkes Adige Derneği’nden sonra Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneği için de düğmeye basmış olduk. Şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tahsin Kosif de Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkür etti.