Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 16:37

Atakum’da imza töreni

Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nin iftar buluşmasına katılan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, dernek başkanı Tahsin Kosif ile ‘Yörekent’ projesi için protokol imzaladı.

Atakum’da imza töreni

21 Haziran 2017 16:37


Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın 55’te 55 proje sözü içerisinde yer alan ve hemşeri derneklerinin yoğun ilgi gösterdiği Yörekent projesi için hazırlıklarını tamamlayan Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneği, projenin tanıtımını, gerçekleştirilen iftar buluşmasında yaptı. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tahsin Kosif ile eski Atakum Kaymakamı Ali Bakoğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İsmail Hut ve çok sayıda Rizelinin katıldığı iftar buluşması, Yalı Kafe’de düzenlendi.


Yörekent projesi kapsamında birçok hemşeri derneği ile protokol imzalandığını, birçoğunun da projelerini tamamlayıp imza aşamasına ulaştığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum ilçesinin, farklı kültürleri buluşturan yapısından hareketle, Yörekent projesini hayata geçirdik. Birçok hemşehri derneği ile bu anlamda görüşmelerimizi yaptık, bir kısmı ile protokollerimizi imzaladık. Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneği de bu kapsamda, ilçemiz içerisinde belirlediğimiz 7 bin 200 metrekare alana bir yaşam alanı kazandırmak için çalışmalar gerçekleştirdi. Bu akşam görsellerini bizimle paylaştıkları projeleri, gerçekten takdire layık olmuş. En kısa sürede çalışmalarına başlayacaklarına ve bugün imzaladığımız protokolün ardından en kısa sürede bu özel projeyi vatandaşlarımızla buluşturacaklarına inanıyorum. Çarşambalılar Derneği, Mübadiller Derneği ve Çerkes Adige Derneği’nden sonra Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneği için de düğmeye basmış olduk. Şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.


Rizeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tahsin Kosif de Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    26°C
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:31
  • Güneş :04:55
  • Öğle :12:48
  • İkindi :16:49
  • Akşam :20:19
  • Yatsı :22:22
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!