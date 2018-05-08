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08 Mayıs 2018 14:02

Atakum’da işçilere promosyon müjdesi

Taşerona kadro sürecini tamamlayan Atakum Belediyesinde, bir özel banka yetkilileriyle masaya oturan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, belediye işçilerine 900 TL’lik promosyon için sözleşme imzaladı.

Atakum’da işçilere promosyon müjdesi

08 Mayıs 2018 14:02


Atakum Belediyesi personelinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, personele ödenecek promosyon miktarıyla ilgili sıkı bir pazarlık yaptıklarını ve görüşmelerin sonunda 900 TL’lik miktarda anlaşma sağladıklarını aktardı.



900 TL banka promosyonu


Atakum Belediyesinde görev yapan 560 personelin 900 TL promosyon alacağını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla yasalaşan taşerona kadro sürecinde, Atakum Belediyesi bünyesinde çalıştırılan taşeron işçilerimizin, sürekli işçi kadrosuna geçişini hızlı bir şekilde tamamladık. Atakum Belediyesi, çalışanlarıyla, yöneticileriyle ve vatandaşlarıyla birlikte büyük bir aile. Daha yaşanılabilir bir Atakum için, özveriyle çalışan Atakum Belediyesi çalışanlarının her türlü imkandan en iyi şekilde faydalanmasını önemsiyorum. Bu anlamda banka yetkilileriyle işçilerimizin menfaati doğrultusunda yaptığımız görüşmeler sonucunda, 560 personelimize 900 TL’lik promosyon ödenmesini kararlaştırdık” dedi.



Bu ay ödenecek


Banka promosyonlarının işçilere bu ay ödeneceğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum’da sürdürdüğümüz çalışmaların en büyük emektarı işçilerimize verdiğimiz önemden hareketle, kanunların bize verdiği yetkiler çerçevesinde, özlük haklarının da savunucusuyuz. Bu anlamda banka yetkilileriyle sıkı bir pazarlık yaptık. Görüşme sonunda 560 personelimizin 3 yıl boyunca maaşını bu bankadan alması karşılığında, 505 bin TL promosyon aldık. Kişi başı 901,78 TL’lik promosyon tutarı, işçilerimize Mayıs ayında alacakları maaşlarla birlikte ödenecek. Bu vesileyle sürekli işçi kadrosuna geçen personelimize bir kez daha hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum. Atakum Belediyesi olarak personelimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.




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