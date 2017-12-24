Atakum’da kadınlara pozitif ayrımcılık

Atakum Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi (AKSEM) tarafından Atakumlu kadınlara yönelik açılan meslek edindirme kurslarını tamamlayan kadınların ürettiği ürünlerin satışına destek olabilmek için bir online satış sitesi kurduklarını ifade eden Başkan Taşçı, www.aksematolye.com adresli internet sitesi ile dünyanın dört bir tarafına satış yapıldığını ve bu sayede Atakumlu kadınların aile bütçesine katkı sağlamalarına önayak olduklarını söyledi. Atakum Belediyesi olarak unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmayı ve Atakum ilçesinde kadın istihdamına yönelik projeleri önemsediklerini belirten Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak ilçemizdeki kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadınların iş gücü piyasasındaki istihdamını artırmaya ve ev ekonomisine katkı sunmasına olanak sağlayacak birbirinden önemli projeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda yöresel bez dokumacılığı (feretiko), çinicilik, sepet örücülüğü başta olmak üzere birçok alanda meslek edindirme kursları açtık. İŞKUR destekli projelerimizde kursiyer olarak yer alan kadınlarımız kurs boyunca da harçlık desteği aldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın kursiyer belgelerini almaya hak kazandı, Atakum Belediyesi olarak AKSEM bünyesindeki kurslarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Satış desteği belediyeden

AKSEM bünyesinde bulunan kursları tamamlayan kadınların kurs süresi sonunda da yalnız bırakılmadığının altını çizen Başkan Taşçı, "Meslek edindirme kurslarımızı tamamlayan kadınların ürettiği, yöresel bezler ile üretilmiş kıyafetler, çini işlemeler, sepetler, takılar ve diğer ürünlerin dünyanın dört bir yanına satışını, Atakum Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz online satış sitesi sayesinde sağlıyoruz. Bu sayede kadınlarımız hem üretime hem de aile bütçesine katkı sağlamaya devam ediyor. Bunların yanı sıra önümüzdeki günlerde Samsun’un tek feretiko tezgahlarından çıkmış kumaşlardan dikilen kıyafetlerden oluşan defileyi de vatandaşlarımızın beğenisine sunacağız. Atakum Belediyesi olarak ilçemizdeki kadınlara fırsat verildiğinde neleri başarabileceğini gördük. Bundan sonra da kadınlara yönelik desteklerimiz ve projelerimiz devam edecek" diye konuştu.