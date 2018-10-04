Atakum'da Mahalle Buluşmaları

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri ‘Mahalle Buluşmaları' kapsamında Büyükoyumca Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. 4,5 yıllık görev süreçleri içerisinde ilçede hayata geçirdikleri projeler hakkında mahalle sakinlerini bilgilendiren Başkan Taşçı, Büyükoyumcalıların fikir, talep ve önerilerini dinledi.

“Geleceği birlikte planlıyoruz”

Büyükoyumca Mahallesi'nde gerçekleşen buluşmada, mahalle sakinleriyle sohbet eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, kendisine iletilen, fikir talep ve önerileri not aldı. Mahalle Buluşmaları programlarını önemsediğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Mahalle buluşmalarımızda Atakumlu hemşerilerimle bir araya gelerek fikir talep ve önerilerini dinliyor, problemlerine çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu anlamda mahalle buluşmalarımızı önemsiyorum. Farklı mahallelerde gerçekleştirdiğimiz buluşmalarla, vatandaşlarımızla yaptığımız karşılıklı fikir alışverişleriyle ‘Ortak Akıl'ı ortaya çıkarıyor, hayata geçireceğimiz projeleri vatandaşlarımızın fikir, talep ve önerilerine göre şekillendiriyoruz. Bu sayede ilçemizin geleceğini de Atakumlu hemşerilerimizle birlikte planlamış oluyoruz. Atakumlular, ilçemizin yönetiminde söz sahibi oluyor. Bu anlamda bizleri yalnız bırakmayarak buluşmamıza katılan Büyükoyumca Mahallesi sakinlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Gelişime yön veriyoruz”

Karadeniz Bölgesi'nin en hızlı büyüyen ve gelişen ilçesi olduğuna dikkat çeken Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Bizim belediyecilik anlayışımızda başarı, ilçenin gelişimine yön verebilmektir. Atakum Belediyesi olarak 7/24 esaslı, mesai kavramı gözetmeksizin gerçekleştirdiğimiz kapsamlı çalışmalarla ilçemizin değişimine ve gelişimine yön vererek, yarınlara daha da yaşanılabilir bir Atakum sunabilmek adına çabalıyoruz. Hayalimizdeki şehir Atakum için 4 buçuk yıldır aralıksız üretiyoruz, çalışıyoruz. Projelerimizi, hemşerilerimizle birlikte belirliyoruz. Bu anlamda bizlere destek veren tüm hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Kendisine iletilen talep, fikir ve önerileri not alan Başkan Taşçı, vatandaşların her türlü sıkıntısında yanında olduğunu söyledi.