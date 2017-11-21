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21 Kasım 2017 16:39

Atakum’da okul ve camilere 10 milyon liralık hizmet

Atakum Belediyesi olarak ilçede bulunan okul ve camilerin fiziki şartlarının iyileştirilmesini önemsediklerini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “3 buçuk yıllık görev süremiz içerisinde, ilçemizdeki okul ve camilere gerek tesis kazandırma, gerekse onarım ve bakım olmak üzere yaklaşık 10 milyon liralık bir yatırım yaptık” dedi.

Atakum’da okul ve camilere 10 milyon liralık hizmet

21 Kasım 2017 16:39


Atakum ilçesindeki okul ve camilerle özel olarak ilgilendiklerini ve bu konuda gelen her türlü talebi değerlendirdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Okullar ve ibadethaneler bizim için çok önemli. Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizde bulunan okullarda ve camilerde gerek çevre düzenlemeleri gerek bakım onarım gerekse tesis kazandırma anlamında milyonlarca liralık yatırımlar yaptık” şeklinde konuştu.



Eğitim bizim için önemli


Atakum ilçesindeki okullar ile sıkı bir iletişim halinde olduklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, daha iyi koşullarda eğitimlerini sürdürmeleri, ülkemizin aydınlık yarınları adına önemlidir. Biz de bu kapsamda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okul yöneticilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bu anlamda göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, okullarımızda çevre düzenlemesi, bakım-onarım ve yeni tesis kazandırma anlamında 5 milyon TL’yi aşkın yatırım yaptık. Çocuklarımızın eğitimi bizim için son derece önemlidir. Atakum Belediyesi olarak eğitime destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



Camilere 5 milyonluk hizmet


Vatandaşların temiz ve güzel bir ortamda ibadet etmeleri için fiziki şartların iyileştirmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Camilerimizin çevre düzenlemeleri, bakım ve onarım çalışmalarına hatırı sayılır bir bütçe ayırdık. Bizim için kutsal olan bu mekanların her türlü eksiğiyle ilgilendik ve ilgilenmeye de devam edeceğiz. Bu anlamda Atakum Belediyesi’ne gelen talepler doğrultusunda ekiplerimiz gerekli incelemeleri yaparak uygun çalışmaları hayata geçiriyorlar. Bugüne kadar ilçemizdeki ibadethanelerin çevre düzenlemeleri, bakım ve onarım çalışmalarımıza 5 Milyon TL’ye yakın bir yatırım yaptık. Atakum Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.




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