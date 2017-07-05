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05 Temmuz 2017 16:46

Atakum’da olimpiyat heyecanı

Samsun’da gerçekleştirilecek olan 23.

Atakum’da olimpiyat heyecanı

05 Temmuz 2017 16:46

Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda, Atakum ilçesinin örnek bir ev sahipliği ortaya koyacağını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Dünya, Türk milletinin misafirperverliğini konuşacak” dedi.


Samsun’da 18-30 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nın kente her yönüyle kazanım olacağını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, dünyanın dört bir yanından Samsun’a gelecek olan sporculara, Atakum ilçesinde örnek bir ev sahipliği yapılacağını belirtti.


Samsun’un, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın girişimleri sonucunda birbirinden önemli sportif alanları kazandığını belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, 18-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan olimpiyatın, kent için önemli bir kazanım olacağını kaydetti. 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda, Samsun’un örnek misafirperverliğinin ortaya koyulacağını belirterek, “Dünyanın dört bir yanından sporcuyu şehrimizde ağırlayacağımız, spor kamuoyunun gözlerini Samsun’a çevireceği 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarını son derece önemsiyoruz. Bu anlamda şehrimiz, birçok ülkeden şehrimize gelecek olan sporcuları en iyi şekilde ağırlayacaktır. Göreve geldiği günden bu yana, kentimizi bir spor kenti haline getiren Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın girişimleriyle kentimizde gerçekleşecek olan olimpiyatların, kentimizin tanıtımına ve turizmine ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Dünya, Türk milletinin misafirperverliğini bir kez daha görecek” diye konuştu.


Olimpiyatta 3 branş mücadelesinin Atakum ilçesinde gerçekleşeceğini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda 92 ülkeden 5 bine yakın sporcu yarışacak. Antrenör ve idareciler de eklendiğinde toplam katılımcı sayısının 10 bine ulaşıyor. İlçemizde bu kıyasıya mücadelelerin üçüne ev sahipliği yapacak. Atakum Olimpik Yüzme Havuzu, OMÜ Gölet Alanı ve Golf Sahasında mücadele edecek sporcuları, ilçemizde en güzel şekilde ağırlayacağız. Atakumlu hemşerilerimizde bu anlamda örnek misafirperverliklerini ortaya koyacaktır. Gerek Atakum Belediyesi olarak gerekse dev sporcu ordumuzla Atakum Belediyespor Kulübü olarak olimpiyata hazırız. Üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yapacağız. Dünyanın heyecanla beklediği 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarının heyecanını biz de yaşıyor ve gün sayıyoruz” ifadelerini kullandı.




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