Atakum’da Ramazan Sokağı’na yoğun ilgi

Atakum Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı, her akşam iftar ile sahur vakti arasında Atakumlular ile çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlara Ramazan ayının maneviyatını yaşatmak için çeşitli etkinliklere sahne oluyor. Çocuklara Ramazan ayını sevdirmek, büyüklere ise eski Ramazanları yaşatmak istediklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, ‘Ramazan Atakum’da güzeldir’ felsefesiyle hareket ettiklerini söyledi. Atakum Belediyesi olarak kurdukları Ramazan Sokağı’nda her akşam iftar ile sahur vakitleri arasında keyifli etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Taşçı, “Ramazan ayı boyunca ilçemizde düzenlediğimiz etkinliklerle Atakumlulara unutulmaz bir Ramazan ayı yaşatıyoruz. Her akşam farklı bir mahallede gerçekleştirdiğimiz iftar buluşmalarının ardından, sahur vaktine kadar süren Ramazan Sokağı etkinlikleriyle, hemşerilerimiz Ramazan ayının maneviyatını en güzel şekilde yaşıyor. Bu akşam da çocuklarımıza özel bir şovla binlerce çocuğun yüzlerinin gülmesine sebep olduk. Bu anlamda çocuklarımıza Ramazan ayını sevdirerek, unutamayacakları anılar biriktirmelerini amaçlıyoruz” dedi.

Tüm vatandaşları Ramazan Sokağı’na davet eden Başkan Taşçı, “Ramazan Sokağımız her akşam vatandaşlarımızın hizmetinde. Sokağımızda düzenlediğimiz sıra geceleri, animasyon şovlar, çocuk oyunları ve geleneksel tiyatromuzun birbirinden güzel örneklerinin yanı sıra, kurulan çeşitli alışveriş stantları, yöresel ürün pazarları, sivil toplum kuruluşlarının stantları ve Atakum Belediyesi hizmetleri hakkında bilgiler paylaşılan stantları her akşam binlerce vatandaşımız ziyaret ediyor. Seyfi Demirsoy İlkokulunun yanında kurduğumuz Ramazan Sokağımıza tüm hemşehrilerimizi aileleriyle birlikte davet ediyorum” diye konuştu.