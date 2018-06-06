Atakum’da ‘sendika’ sevinci

Personel iftarında konuşan Başkan Taşçı, “Atakum Belediyesinin başarısında, çalışanlarımızın imzası var. Çalışanlarımızın sonunda kadar yanındayız” dedi.

Atakum Belediyesi çalışanları, düzenlenen Atakum Belediyesi Personel İftarında buluştu. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, müdürler ve tüm belediye çalışanlarının katıldığı iftar buluşmasına, Hak-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun da katıldı. Başkan Taşçı’nın ‘sendika’ müjdesi verdiği iftar yemeğinin ardından, işçiler sevinçlerini meşaleler ve hava fişekler ile gösterdi.

İşçi dostu ‘Atakum’

Yaşanılabilir ve gelişmişlik düzeyinde, Türkiye’nin ikinci, Karadeniz Bölgesi’nin ise birinci ilçesi olduklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Birbirinden önemli projelerimiz, gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla, Türkiye’de örnek gösterilen bir belediyecilik anlayışı ortaya koyuyoruz. Bu anlayış, beraberinde değişim ve gelişimi getiriyor. İşte bu başarının en önemi etkenlerinden birisi de, kesinlikle Atakum Belediyesi çalışanlarıdır. Biz, büyük ve güçlü bir aileyiz. Her ailede olduğu gibi, birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz aylarda, taşeron işçilerin kadroya geçmesi için verdiği talimatın ardından, tüm taşeron işçilerimiz, artık daimi işçilerimiz haline geldi. Biz de Atakum Belediyesi olarak, bu güvenceyi daha da güçlendirmek için, sendika görüşmelerimize başladık. Belediye yönetimi ve Hak-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, işçilerimizin sendikalı olması için de gerekli zemini hazırlamış olacağız” diye konuştu.

Taşçı, Atakum ilçesinde son 4 yılı aşkın sürece birçok önemli projeyi sığdırdıklarını sözlerine ekledi.