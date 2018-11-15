Atakum'da 'Sessizliğe Ses Ver' semineri

Samsun'da Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen "Sessizliğe Ses Ver 2" söyleşisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İşaret Dili Çevirmeni Neslihan Kurt, 4N1K İlk Aşk dizisinin ünlü oyuncusu Cihan Şimşek ve Kırgın Çiçekler dizisinin ünlü oyuncusu Aleyna Solaker'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Atakum Belediyesi tarafından, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen "Sessizliğe Ses Ver 2" semineri, işaret dili tercümanı Neslihan Kurt'un sunumuyla gerçekleşti. Son zamanların popüler dizileri olan 4N1K İlk Aşk ve Kırgın Çiçekler dizilerinin ünlü oyuncularının da yer aldığı seminer, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Programda konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerini önemsiyoruz. Bu önemden hareketle gerçekleştirdiğimiz projelerle, özellikle dezavantajlı gruplarımıza dikkat çekerek, onların yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetlere imza atıyoruz. Bugün de işitme engelli kardeşlerimize dikkat çekmek üzere ikincisini düzenlediğimiz 'Sessizliğe Ses Ver' semineriyle, işitme engelli kardeşlerimize dikkat çekmeyi amaçladık. Atakum Belediyesi olarak işitme engelli kardeşlerimizin hem sosyal hayata hem de istihdama kazandırılması adına, 'Sağır Kafe Park' projemizi hayata geçirdik. Çok yakında açılışını gerçekleştireceğimiz bu tesiste meslek edindirme kursları düzenleyerek, işitme engelli kardeşlerimizin Atakum'un çeşitli işletmelerinde istihdam edilmelerini sağlayacağız" diye konuştu.