Atakum’da sünnet coşkusu

Geleneksel Sünnet Şöleni kapsamında erkekliğe ilk adımı atan 195 çocuk, önce dev konvoy eşliğinde şehir turu attı, ardından da kendileri için hazırlanan şölende doyasıya eğlendi.

Atakum Belediyesi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen Atakum Geleneksel Sünnet Şöleni, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Atakum Belediyesi önünden hareket eden dev konvoy eşliğinde şehir turu atan minikler, heyecanlı anlar yaşadı. Konvoyun ardından Çakırlar Korusunda düzenlenen şölende gönüllerince eğlenen çocuklara, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı tarafından çeşitli hediyeler verildi. Şölenden önce Atakum Belediyesi Halk Oyunları Ekibi yöresel oyunlar sergiledi.

Atakum 5. Geleneksel Sünnet Şöleninde 195 çocuğun erkekliğe ilk adımı attığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak 5.’sini gerçekleştirdiğimiz sünnet şöleni, birlik ve beraberliğimizin en önemli göstergelerinden birisidir. Bugün burada farklılara yer yok. Her kesimden çocuğumuz, aynı heyecan ile erkekliğe ilk adımı atıyor. İnanıyorum ki, aralarından yarının milletvekilleri, belediye başkanları, mühendisleri, doktorları çıkacak ve ülkelerine faydalı bireyler olacaklar. Biz bu noktada, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın mutluluğu için, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık, kaçınmıyoruz" dedi.

Sünnet Şölenine katılan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, çocuklara ve ailelerine tebriklerini iletti. Çocuklarla yakından ilgilenen ve aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Atakum Belediye Başkanı İpshak Taşçı, erkekliğe ilk adımı atan miniklere, çeşitli hediyeler verdi. Çocuklar, şölen alanında kendileri için hazırlanan programlar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Sünnet Şölenine ayrıca AK Parti Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy’da katıldı.