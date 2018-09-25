Atakum'da ‘taş parke' hızı

Atakum Belediyesi Taflan Kilitli Taş Parke Fabrikası, ürettiği günlük 30 bin kilitli taş parke ile Atakum'un yol ve kaldırım ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor.

Karadeniz Bölgesi'nin en hızlı nüfus artışına sahip ilçesi olan Atakum'da gerçekleşen hızlı yapılaşma, önemli ölçüde alt yapı, yol ve kaldırım ihtiyacı meydana getiriyor. Atakum Belediyesi ilçenin bu önemli ihtiyacına, kendi tesislerinde üretilen parke taşlarıyla, aynı hızla yanıt veriyor. Taflan'da hayata geçirilen Kilitli Taş Parke Fabrikasında üretilen parkeler, Atakum'un dört bir yanında yol ve kaldırıma dönüşüyor.

Atakum Belediyesi Kilitli Taş Parke Fabrikasında günde 30 bin adet kilitli taş parke üretildiğini söyleyen Başkan Taşçı, "Kullanım, uygulanabilirlik ve görsel olarak asfalta göre daha uygun olan taş parke uygulamasıyla ilçemizdeki yol çalışmaları hız kazandı. Belediyemize ait fabrikada ürettiğimiz günlük 30 bin kilitli taş parkeyi aynı hızla ilçemizin yol ve kaldırımlarıyla buluşturuyoruz. 4 buçuk yıllık grev sürecimizde yaklaşık 1 milyon metrekare kilitli parke taşı döşedik. Yol medeniyettir diyor ve bu düşünceden hareketle ilçemizin yollarını güzelleştiriyor, daha kullanışlı hale getiriyoruz" diye konuştu.

Atakum Belediyesi Kilitli Taş Parke Fabrikasında üretilen kilitli taş parkelerin mahallelerin sokaklarını daha güzel ve kullanışlı hale getirdiğini söyleyen Başkan İshak Taşçı, “Atakum ilçemizde göreve geldiğimiz günden bugüne satıh kaplama, asfalt, beton ve taş parke olmak üzere çeşitli tekniklerle yol ve kaldırım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Göreve gelir gelmez hayata geçirdiğimiz Taflan Kilitli Taş Parke Fabrikasıyla hız kattığımız yol ve kaldırım çalışmalarımızla, 56 mahallesi bulunan ilçemizin yol ve kaldırımlarını daha güzel ve kullanışlı bir hale getirmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.