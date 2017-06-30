Atakum’da teşkilat-belediye işbirliği

AK Parti Atakum İlçe Danışma Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı’nın tam kadro katıldığı toplantıda, belediye projeleri ve teşkilat çalışmaları masaya yatırıldı. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Teşkilat ve belediye işbirliğinin en güzel örneklerini ilçemizde sergiliyoruz. Bu birliktelikten hareketle, AK Belediyeciliğin farkını açık ve net bir şekilde ortaya koyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Atakum değişiyor, gelişiyor”

Atakum ilçesinde, yerel yönetimler noktasında köklü değişimlerin yaşandığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, gerçekleştirilen AK Parti Atakum İlçe Danışma Toplantısı’nda, bu değişim sürecini değerlendirdi. Atakum ilçesinin, Türkiye’nin parlayan yıldızı olduğunu ifade eden Başkan Taşçı, “İlçemiz her geçen gün daha da değişi, daha da gelişiyor. Atakum Belediyesi olarak bu anlamda büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler, gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, Atakum İlçesinin geleceğini inşa ediyoruz. İnanıyoruz ki bu performans ışığında, daha birçok önemli projeyi hep birlikte hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“AK Atakum’da birlik ve beraberlik var”

AK Parti Atakum İlçe Teşkilatı ile sağladıkları birlik ve beraberlikten bahseden Başkan Taşçı, “Teşkilatımız ile tam bir uyum halinde çalışıyoruz. Ortak akıl ile hareket ediyor, teşkilatımızın da önemli fikirlerinden faydalanarak, her kesimin takdirini toplayan işlere imza atıyoruz. Teşkilatımız ile sağladığımız birlik ve beraberlikten aldığımız güçle, AK belediyecilik anlayışını açık ve net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Aramıza fitne ve fesadı sokmamaya özen gösteriyoruz. Zira bizim derdimiz, ilçemizi en iyi hizmetlerle buluşturmak, AK Parti’nin belediyecilik anlayışıyla, daha güzel yarınlara koşmaktır. Bu anlamda AK Parti Atakum İlçe Teşkilatımızda görev yapan dava ve yol arkadaşlarımıza bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Atakum örnek oluyor”

AK Parti İl Başkan Yardımcısı İsmail Hut ise konuşmasında, Atakum Belediyesi ve AK Parti Atakum İlçe Teşkilatı’nın uyumlu çalışmasından dolayı duyduğu memnuniyete dikkat çekti. İl Başkan Yardımcısı Hut, “AK Kadroların tek amacı, halkına en iyi hizmeti sunmak, yaşadığın kent başta olmak üzere, ülkemize faydalı olmaktır. Bu düşünce, beraberinde AK belediyecilik anlayışını ülkemize kazandırmıştır. Bunun en güzel örneklerinden birisini de Atakum ilçesinde görüyoruz. Bu birlik ve beraberlik içerisinde, bölgenin önemli yaşam merkezi olan Atakum ilçesi, her geçen yeni projelerle ve birbirinden önemli çalışmalarla, daha da güzelleşiyor” açıklamasında bulundu.

“Teşkilat ve belediye uyumu”

AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy da yaptığı konuşmada, ilçe teşkilatı ve belediye arasındaki güçlü bağa dikkat çekerek, “AK Parti Atakum ailesi olarak hem teşkilatlarımız hem de belediyemiz, uyum içerisinde çalışıyor. Bu uyumu, kimsenin bozmasına müsaade etmiyoruz. Bir olup, birlik olup, ilçemizin geleceği için mücadele eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya ve teşkilatımızın her kademesinde görev yapan değerli dava arkadaşlarımıza, bu güçlü birliktelik için teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve teşkilat mensupları projeler, çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Başkan Taşçı, önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planladığı projeleri detaylarıyla anlattı.