Atakum'da Tokatlılarla ‘Yörekent' protokolü

Dernek Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum ilçesi, farklı memleketlerden vatandaşlarımızın, huzur içerisinde yaşadığı bir Türkiye mozaiğidir" ifadelerini kullandı.

Atakum ilçesinin, dev bir Türkiye mozaiği olduğunu kaydeden Başkan İshak Taşçı, “Atakum nüfusu, başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye'den aldığı göçle, son 4,5 yılda yaklaşık 60 bin kişi arttı. Sürekli göç alan yapısıyla bir Türkiye mozaiği haline gelen Atakum ilçesinde hemşehri derneklerini önemsiyor, onlarla birlikte düşünüyor ve birlikte üretiyoruz. Bu anlamda ilçemizin, farklı kültürleri buluşturan yapısından hareketle, Yörekent Projesi'ni hayata geçirdik. Birçok hemşehri derneği ile bu anlamda görüşmelerimizi yaptık, bir kısmı ile protokollerimizi imzaladık. Yörekent Projesi Atakum'un kültürel zenginliğini daha da artıracak” diye konuştu.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın 55'te 55 proje sözü içerisinde yer alan Yörekent'ten faydalandıkları için mutluluklarını dile getiren Tokat Başçiftlikliler Derneği Başkanı Şükrü Kaygusuz, “Atakum Belediyesi ilçede önemli bir projeye öncülük ediyor. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya, hemşehri derneklerine verdiği önemden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yörekent Projesi sayesinde, kendi kültürlerini, örf ve adetlerini yaşatmak için dernek faaliyetleri sürdüren hemşehrilerimiz, önemli bir imkana kavuşuyor. Biz de Tokat Başçiftlikliler olarak bu önemli proje içerisinde yerimizi aldık. İnşallah en kısa sürede ön hazırlıklarımızı tamamlayıp inşaat çalışmalarına başlayacağız” şeklinde konuştu.