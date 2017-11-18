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18 Kasım 2017 09:36

Atakum’da Türk halk müziği ziyafeti

Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu (THM) tarafından verilen konserde izleyiciler halk müziğine doydu.

Atakum’da Türk halk müziği ziyafeti

18 Kasım 2017 09:36


Atakum Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Konseri, Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezinde yapıldı. Şef Ozan Nabi Akın yönetimindeki konserde 20 eser koro ve solo olarak seslendirildi. Yaklaşık iki saat süren konserde izleyenler oldukça keyifli anlar yaşadı. Tıklım tıklım dolu salonda seyirciler merdiven boşluklarını dahi doldururken, bazı seyirciler ise konseri ayakta izledi.



Başkan Taşçı’dan ‘Hamsi Şöleni’ne davet


Konserden önce sanatseverlere seslenen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Güzel bir etkinlikte yine birlikteyiz. Atakum Belediyesi olarak Karadeniz Bölgesi’nde öncü bir ilçe. Kültürel anlamda da bu öncülü yapmak istiyoruz. Bu tür etkinliklerimiz yine devam edecek. Atakum Belediyesi olarak 26 Kasım Pazar günü 12.00-17.00 saatleri arası 3. Hamsi Şöleni’ni düzenleyeceğiz. Hemşehrilerimizi Hamsi Şöleni’ne davet ediyoruz. Birlikte güzel bir hamsi ziyafeti çekeceğiz. Müzik grupları da bize eşlik edecek" dedi.


Konseri AK Parti Atakum İlçe Başkanı Av. Haluk Köksoy ve çok sayıda vatandaş izledi.




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