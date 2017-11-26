Atakum’da vatandaşlara 10 ton hamsi dağıtıldı

Hamsi Şöleni’nde vatandaşlara 10 ton hamsi dağıtıldı.

Atakum Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Hamsi Şöleni’ne binlerce vatandaş katıldı. Atakum Belediyesi Yalı Kafe önünde düzenlenen şölende vatandaşlar için 10 ton hamsi pişirildi. Havanın güneşli olmasını fırsat bilen Samsunlular, şölenin yapıldığı Atakum sahiline akın etti. Vatandaşlar, yöre sanatçılarının şarkıları ve halk oyunları eşliğinde doyasıya eğlendiler. Vatandaşlara hamsi ızgara, hamsili pilavın yanında hamsili pide de ikram edildi. Etkinlikten oldukça mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, birlik ve beraberlik içinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.

Hamsi Şöleni vesilesi ile insanları bir araya getirdiklerini belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Birlik beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçiyoruz. 3. Hamsi Şöleni’ni düzenleyerek birlikteliğimizi, beraberliğimizi ülkemize yansıtalım istedik. Samsunlu vatandaşlarımıza hem hamsi ikramımız olacak hem de müzikal eğlenceler sunacağız. Burada hamsili pilav, hamsi ızgara ve ilk defa yapacağımız hamsili pideyi vatandaşımıza ikram edeceğiz" dedi.

Şölende kısa bir konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, insanları güzel bir günde bir araya topladığı için Başkan Taşçı’ya teşekkür etti. Hamsi Şöleni’ne ayrıca AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, MHP İl Başkanı Taner Tekin, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.