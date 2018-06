Atakum’da Volkan Arslan konseri

İftardan sonra Ramazan Sokağı’nda buluşan binlerce kişi unutulmaz bir akşam yaşadı.

Atakum Belediyesi tarafından kurulan ve Ramazan ayı boyunca konserler, sahne şovları, geleneksel tiyatrolar, çocuk oyunları ile çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Ramazan Sokağı’nda Karadeniz müziğinin başarılı sanatçısı Volkan Arslan tarafından verilen konser binlerce Atakumluyu buluşturdu.

Her akşam iftar ile sahur vakitleri arasında Ramazan ayının maneviyatını ve birleştirici gücünü en güzel şekilde yaşadıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak vatandaşlarımıza Ramazan ayını en güzel şekilde yaşayabilmeleri için, ‘Ramazan Atakum’da güzeldir’ sloganıyla, Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Her akşam farklı bir mahallede gerçekleştirdiğimiz iftar buluşmalarımızdan sonra, sahur vaktine kadar Ramazan Sokağımızda süren birbirinden güzel etkinliklerle çocuklarımıza Ramazan ayını sevdiriyor, büyüklerimize ise eski Ramazanları yaşatıyoruz. Bir arada geçirdiğimi her akşam, Ramazan ayının maneviyatını daha da güzel hissediyoruz. Bu akşam da başarılı sanatçı Volkan Arslan’ın verdiği konserle hemşerilerimizi Atakum’da buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Atakum Belediyesi olarak kurdukları Ramazan Sokağına sadece Atakumluların değil, çevre il ve ilçelerden de ziyaretçilerin geldiğini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak kurduğumuz Ramazan Sokağımızda Ramazan ayı boyunca binlerce vatandaşımızı ağırlıyoruz. Atakumlularla birlikte çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların da katılımıyla Ramazan ayının birleştirici gücünü en güzel şekilde yaşıyor, birlik ve beraberlik içerisinde unutulmayacak bir Ramazan ayı geçiriyoruz. Seyfi Demirsoy İlkokulu yanında kurduğumuz Ramazan Sokağımızda, Ramazan ayı boyunca her akşam konserler, sahne şovları, geleneksel tiyatrolar, çocuk oyunları, sıra geceleri, söyleşiler ile çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Hemşerilerimiz de düzenlenen programlara yoğun katılım sağlayarak bizlerle birlikte vakit geçiriyorlar. Atakum Belediyesi olarak sosyal belediyecilik faaliyetlerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.