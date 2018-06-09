Atakum’da yol çalışmaları

Atakum ilçesinde gerçekleşen hızlı yapılaşmanın beraberinde getirdiği yol ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılamak için Atakum Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin mesai kavramı gözetmeden tam kapasiteyle çalıştığını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, ilçenin 56 mahallesinin tamamında kapsamlı yol ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Geçtiğimiz döneme göre hizmet alanlarının 4 kat büyüdüğüne dikkat çeken İshak Taşçı, “2014 yerel seçimlerinden itibaren ilçemizin sınırları 4 kattan fazla büyüdü. Bu artışa oranla biz de hizmet hızımızı ve kalitemizi büyüterek, ilçemizin eksikliklerini ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında önemli yatırımlar ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda yol çalışmalarına da büyük önem veriyoruz. Göreve gelir gelmez Taflan’da kurduğumuz Kilitli Taş Parke Fabrikasında ürettiğimiz günlük 30 bin adet kilitli taş parkeyi aynı hızla ilçemizin sokaklarıyla buluştururken, asfalt, beton yol, satıh kaplama gibi yöntemlerle de ilçemizin yollarını ve kaldırımlarını modern bir kente yakışacak şekilde kaplıyoruz. Atakum, yolları ve kaldırımlarıyla, tesisleriyle, sosyal donatı alanlarıyla ve insanına değer veren bir anlayışla gerçekleştirilen hizmetlerle, Türkiye’nin en yaşanılabilir kentleri arasına girdi. Tüm çalışmalarımızda bizlere destek ve güç veren Atakumlu hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Atakum’da geçen yıl 1 milyon metrekare yol çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Taşçı, “Geride bıraktığımız 2017 yılında ilçemizin tamamında sürdürdüğümüz çalışmalarla satıh kaplama, asfalt, beton yol ve taş parke yapımı ile 1 milyon metrekare yol yapımı gerçekleştirdik. Bu yıl koyduğumuz hedef ise, bir yandan satıh kaplama, asfalt ve beton yol çalışmalarımız devam ederken, sadece kendi üretimimiz olan kilitli taş parke ile 1 milyon metrekare yol rakamına ulaşmak. Atakum’da yol sorununu kökten çözüme kavuşturuncaya kadar gece, gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden yol çalışmalarını aralıksız sürdüreceğiz. Atakum için koyduğumuz Türkiye’nin en yaşanılabilir kenti olma hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları büyük bir kararlılık ve özveriyle sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.