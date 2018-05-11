Atakum’da zabıtadan kapsamlı denetim

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, unlu mamul üreten fırınlara kapsamlı bir denetim operasyonu gerçekleştirdi. Ekmek, Ramazan pidesi gibi unlu mamullerin gramajlarını denetleyen zabıta ekipleri, aynı zamanda tatlı imalatı yapan imalathanelerin ve fırınların hijyen şartlarını da kontrol etti.

Atakum’da hizmet veren fırınların, gramaj ve hijyen konusunda hassas olduğunu söyleyen Atakum Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Türk, “İlçemizde hizmet veren gıda imalathanelerine düzenli olarak denetimler gerçekleştiriyoruz. Yaklaşan Ramazan ayı öncesi ilçemizdeki fırınlarda gerçekleştirdiğimiz denetimde, fırınların gramaj ve hijyen konusunda son derece hassas ve kontrollü hale geldiğini bir kez daha görmüş olduk. Ramazan ayı öncesinde başladığımız ve büyük bir titizlikle sürdürdüğümüz denetimlerimizde, gramaj ve hijyen konusunda olumsuz bir durum ile karşılaşmamak bizleri son derece memnun ediyor. Fırın sahiplerinin hassasiyeti, vatandaşlarımızın dikkati ve zabıta ekiplerimizin düzenli kontrolleri sonucunda oluşan bu tablonun devamı için denetimlerimizi aralıksız olarak devam ettiriyoruz” dedi.

Vatandaşların, şüphe duydukları gıda ya da üretim alanları konusunda kendilerini mutlaka bilgilendirmelerini isteyen Atakum Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Türk, “Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak, 7 gün 24 saat görev başındayız. Bu anlamda tükettikleri gıdalar ya da bu gıdaların üretim alanlarıyla ilgili şüphe duyan vatandaşlarımız bizlere ‘ALO 153 Atakum Belediyesi’ hattından ulaşabilir. Ekiplerimiz, özellikle Ramazan ayı boyunca kontrollerini büyük bir titizlik ile sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.