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08 Ağustos 2018 12:40

Atakum’dan doğru tercih noktası

Atakum Belediyesinde kurulan ‘Doğru Tercih Danışma Merkezi’ üniversite adaylarına hayallerini kurdukları okullara ve bölümlere gidebilmesine yardımcı oluyor.

Atakum’dan doğru tercih noktası

08 Ağustos 2018 12:40


Atakum Belediyesi olarak Atakum Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüyle işbirliği halinde, Atakum Belediye binasında kurdukları stantta, üniversite tercihi yapacak öğrencilerin doğru bir tercih yapabilmeleri adına rehberlik hizmeti verildiğini aktaran Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “ÖSYM’nin belirlediği tercih süreci boyunca hizmet verecek olan danışma merkezinde, üniversite adayı gençlerimize hayatlarının en önemli tercihlerinden birini yaparken destek oluyoruz” dedi.


Anaokulundan üniversiteye, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Gençlerimizi geleceğimizin teminatı olarak görüyor ve bu düşünceden hareketle onların eğitimi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu anlamda Atakum Belediyesi olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Atakum Kaymakamlığına bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüyle ortaklaşa olarak belediye binamızda kurduğumuz Doğru Tercih Danışma Merkezinde, üniversite adayı gençlerimizin hayalini kurdukları üniversitelere yerleşmeleri adına destek oluyoruz. Hayatlarının en önemli tercihlerinden birini yaparken destek almak isteyen öğrenci kardeşlerimiz, Gençlik Masası birimimizi 7-14 Ağustos tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edebilirler” dedi.




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